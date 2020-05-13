У Росії рахують смертність від COVID-19 не за рекомендаціями ВООЗ

Московський департамент охорони здоров'я опублікував заяву, в якій пояснює, як враховуються померлі від коронавірусної інфекції. Цією заявою, як пише російська служба Радіо Свобода, відомство фактично визнало, що не слідує рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про спосіб обліку смертей від COVID-19. Із заяви випливає, що якби підрахунок вівся згідно з цими рекомендаціями, число померлих від цієї хвороби в Москві було б вищим.

Департамент визнав, що не включає в статистику людей із діагнозом COVID-19 або підозрою, коли смерть фактично настала в результаті «альтернативних причин».

Раніше зі схожими роз’ясненнями виступили віце-прем’єр Росії Тетяна Голікова і російське МОЗ. Вони прокоментували статтю газети Financial Times, в якій висловлюється припущення, що справжнє число смертей від коронавірусної інфекції в Росії може бути на 70% вищим за офіційну статистику.

У своєму коментарі Голікова заявила, що в Росії не маніпулюють статистикою смертності, і летальність від нового захворювання в Росії справді в 7,6 раза нижча, ніж у середньому по світу.

Рекомендації ВООЗ про кодування причин смерті на тлі коронавірусної пандемії були ухвалені 16 квітня. Вони пропонують кодувати COVID-19 як основну причину смерті в більшості випадків, коли померлий від будь-яких причин пацієнт був інфікований.

За офіційними даними, станом на ранок 13 травня в Росії коронавірус був виявлений у понад 242 тисяч людей, це другий після США показник у світі. Померли ж від COVID-19, згідно з офіційною статистикою, 2212 осіб, тобто летальність на даний момент нижча за 1 відсоток. Цей показник у рази нижчий, ніж в інших країнах зі співставним числом заражень, таких як Італія, Іспанія, Велика Британія і навіть Німеччина.