Число випадків зараження коронавірусом у Росії досягло 240 тисяч

Число випадків зараження коронавірусом у Росії з початку епідемії досягло 240 тисяч, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції.

За добу виявлено трохи більше ніж 10 тисяч нових інфікованих.

4491 людина одужала. Близько половини заражених і тих, хто видужав, припадають на Москву – 5392 і 1820 випадків відповідно.

Від початку спалаху 48 003 людини одужали, 2212 померли. 96 із них – за минулу добу.

Напередодні Росія вийшла на друге місце в світі після США за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом. Однак за кількістю випадків на мільйон жителів країна перебуває нижче за цим показником, ніж 42 країни в світі.