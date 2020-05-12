Число померлих за добу від COVID-19 у Росії вперше перевищило 100

Число померлих за добу від коронавірусної інфекції в Росії вперше перевищило 100 і склало 107, свідчать дані оперативного штабу по боротьбі з поширенням хвороби.
Всього з початку спалаху в Росії померли 2116 людей.
За добу виявили 10899 нових випадків інфікування коронавірусом. 3711 людей одужали. На даний час, за даними влади, в Росії 186 615 осіб хворі на COVID-19.
Тим часом, напередодні влада Росії заявила, що країна «підійшла до пом’якшення режиму обмежень», запроваджених через епідемію коронавірусної інфекції.
Як заявив 11 травня на нараді з урядом президент Росії Володимир Путін, запровадження так званого режиму самоізоляції та неробочих днів дозволило загальмувати поширення інфекції.
Російський лідер сказав, що з 12 травня повинна відновитися робота промислових підприємств.
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