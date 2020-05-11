Як дрони та роботи допомагають боротися з коронавірусом у світі – фоторепортаж

13 Бельгійка Андрі Десмаель спілкується з рідними завдяки роботу, який бельгійська компанія ZoraBots надає будинкам для літніх людей безкоштовно, щоб вони могли залишатися на зв’язку зі своїми близькими, незважаючи на заборону візитів для запобігання поширенню коронавірусу. Остенд, Бельгія