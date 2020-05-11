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11 травня 2020, Київ 19:42
Фотогалереї
Як дрони та роботи допомагають боротися з коронавірусом у світі – фоторепортаж
11 травня 2020, 17:56
Роботи безпечно дезінфікують, інформують громадськість та допомагають спілкуватися з рідними під час карантину. А як вони це роблять – дивіться у фоторепортажі з різних країн світу.
1
У Сингапурі чотирилапий робот-пес на ім'я Спот проходить тестування у парку. Його завдання – нагадувати перехожим про безпечну дистанцію під час карантину, спричиненого спалахом коронавірусної хвороби
2
Медичні працівники прогулюються з роботом-поліцейським у міжнародному аеропорту Ухань Тяньхе після зняття обмежень на поїздки
3
Розумний стерилізаційний робот (ISR), вироблений компанією TMiRob у Китаї. Для дезінфекції туалетів після спалаху коронавірусної хвороби (COVID-19) в аеропорту Гонконга він використовує УФ-світло
4
Робот, розроблений стартапом Asimov Robotics, тримає лоток із масками для обличчя та дезінфікуючим засобом. Кочі, Індія
5
У Чилі використовують безпілотники для розпилення дезінфікуючих засобів на вулицях під час спалаху коронавірусної хвороби
6
Робот допомагає медичним працівникам лікувати пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19). Варезе, Італія.
7
Співробітники CloudMinds Technologies стоять поруч із роботом із підтримкою 5G. До його функцій входить надання медичних порад, пов’язаних із новим коронавірусом. Пекін, Китай
8
Робот аргентинської компанії UV-Robotics використовує УФ світло для виявлення мікробів та дезінфекції в автобусі. Буенос-Айрес, Аргентина
9
Робот O-R3 нагадує бігунам, щоб дотримувалися безпечної відстані під час спалаху коронавірусу (COVID-19). Сінгапур
10
Робітники в захисних масках слідкують за роботом, який розпилює дезінфікуючий засіб у житловому комплексі в Ухані
11
Робот, призначений допомогти медичним працівникам дистанційно лікувати хворих на коронавірус. Пекін, Китай
12
Жінка дивиться на безпілотник, який використовує малайзійська поліція, щоб нагадати громадянам залишатися вдома під час спалаху коронавірусної хвороби (COVID-19). Куала-Лумпур, Малайзія
13
Бельгійка Андрі Десмаель спілкується з рідними завдяки роботу, який бельгійська компанія ZoraBots надає будинкам для літніх людей безкоштовно, щоб вони могли залишатися на зв’язку зі своїми близькими, незважаючи на заборону візитів для запобігання поширенню коронавірусу. Остенд, Бельгія
14
Робот Prepper стоїть біля каси продуктової крамниці Edeka, щоб повідомити відвідувачам про захисні заходи. Ліндлар, Німеччина
15
Робот із фарбою закінчує труну на заводі з виготовлення трун у французькому Джусс
16
Робот їздить навколо торговельного центру і роздає санітайзери для рук. Шанхай, Китай
17
Карабіньєри завдяки дронам перевіряють дотримання правил карантину. Турин, Італія
Як дрони та роботи допомагають боротися з коронавірусом у світі – фоторепортаж
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