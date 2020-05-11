У Нью-Йорку троє дітей померли від нової хвороби, пов'язаної з COVID-19, іще 85 випадків захворювання розслідують

Штат Нью-Йорк розслідує 85 випадків нового захворювання у дітей, пов'язаного із коронавірусом.

«Симптоми схожі на синдром токсичного шоку. Це не є нормальним випадком COVID. Випадки COVID зазвичай мають респіраторний характер», – заявив губернатор штату Ендрю Куомо на прес-конференції в неділю.

Натомість синдром токсичного шоку представляє запалення кровоносних судин. «Іноді це запалення у серці. Можливо, схожі випадки надходили до лікарень, але їх не зіставляли із COVID, тому що вони не схожі на коронавірус».

Через цей токсичний шок у Нью-Йорку померло двоє дітей семи і п’яти років та підліток.

Нова хвороба також схожа на синдром Кавасакі, за якого можливе, зокрема, утворення аневризм, тромбозів та розривів судинної стінки.

Симптоми токсичного шоку зараз зафіксували лише у дітей переважно шкільного віку, вони розвинулись від кількох днів до тижня після того, як дитина захворіла на коронавірус.

«Хоча ця хвороба рідкісна, ми просимо батьків бути пильними», – написав Куомо у Twitter.

Батькам радять негайно звернутися за допомогою, якщо дитина має тривалу лихоманку (більше п’яти днів), утруднене годування (немовлят), сильний біль у животі, діарею або блювоту, зміну кольору шкіри, проблемне дихання.