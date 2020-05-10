Відкритий чемпіонат Франції з тенісу може відбутися восени з порожніми трибунами 

Президент Федерації тенісу Франції Бернар Гьюдічеллі заявив, що відкладений через пандемію коронавірусу відкритий чемпіонат Франції (Ролан Гаррос) може відбутися у вересні-жовтні без уболівальників на трибунах.

Турнір спочатку планували провести наприкінці травня, потім перенесли на вересень через коронавірус у світі.

Як заявив Гьюдічеллі в інтерв’ю французькому виданню Le Journal du Dimanche 10 травня, проведення турніру без уболівальників дало б можливість зберегти його економічну складову, таку як телевізійні права і відносини з партнерами.

«Ми не виключаємо жодної можливості», – сказав Гьюдічеллі.

Усі професійні тенісні турніри у світі призупинені до 13 липня.

1 квітня вперше з часів Другої світової війни було скасовано найпрестижніший турнір серії «Великого Слему» Wimbledon. Організатори заявили, що турнір відбудеться влітку наступного року.

