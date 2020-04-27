Переможець Roland Garros-2019 працює в супермаркеті, щоб вижити

Німецький тенісист Кевін Краветц, який у 2019 році в парі Антуаном Місом виграв відкритий чемпіонат Франції, змушений працювати в супермаркеті через припинення тенісних змагань у зв’язку з коронавірусом. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Der Spiegel.

«Я вже кілька тижнів працюю в супермаркеті зі ставкою 450 євро. Я сортую товар на полицях, переконуюсь, що ковбаса та сир не є простроченими і викидаю порожні коробки», – повідомив спортсмен. Він додав, що за умов карантинних обмежень має дозвіл «три-чотири рази на тиждень тренуватися» в місцевому спортзалі.

«З іншого боку я мав розкіш перетворити моє хобі (гру в теніс – ред.) на професію», – розмірковує 28-річний чоловік. 2019 рік був для Краветца та Міса проривним у тенісі, крім перемоги в Парижі вони вийшли до півфіналу на відкритому чемпіонаті США.

До цього, визнав Краветц, він «кілька років завершував зі збитками». «Одного разу я виграв трохи більше тисячі євро призових грошей на турнір в Італії, це була моя тижнева зарплата. Я маю сплатити податок з цього, відняти витрати на проїзд і оплату тренера. Залишається небагато», – розповів про свої спортивні доходи Краветц.

Він підтримав ідею створення спеціального фонду допомоги спортсменам, які не належать до тенісної еліти.

«Це, безумовно, може допомогти деяким гравцям вижити. В цілому було б непогано, якби ми, незалежно від коронавірусу, змогли б отримати дохід від спорту навіть поза межами чільної сотні», – сказав Краветц.

Видатний швейцарський тенісист, 20-разовий переможець турнірів серії Grand Slam Роджер Федерер 22 квітня в серії твітів закликав об’єднати керівні органи чоловічих та жіночих професійних тенісних турів. Федерер також підтримав намір тенісних федерацій підтримати спортсменів, які опинилися на межі виживання через припинення змагань у зв’язку з коронавірусною інфекцією.