Намалюй мені «плато»: дивацтва російської статистики про COVID-19

У Росії, за даними на ранок 12 травня, протягом останньої доби виявили ще 10 899 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, повідомляє оперативний штаб у боротьбі зі захворюванням.

Кількість загиблих від коронавірусу зросла в Росії до 2116, загальна кількість вилікуваних і виписаних пацієнтів становить 43 512 осіб.

Загальна кількість інфікованих по країні сягнула 232 243. За цим показником Росія вийшла на друге місце в світі за весь період пандемії, обігнавши Велику Британію й Іспанію.

Нові епізоди COVID-19 зафіксовані в 83 регіонах Росії (Кремль заявляє, що всього їх 85, але зараховує в це число своїх регіонів і дві окуповані українські території, Крим і Севастополь), найбільше в Москві – 5392. Загалом у російській столиці коронавірус був виявлений у 121 301 хворого, від інфекції померли 1179 пацієнтів, добовий приріст смертей склав 55 осіб.

У першій п’ятірці російських регіонів за загальною кількістю хворих, окрім Москви, – Московська область (22 700 випадків), Санкт-Петербург (8 050), Нижегородська область (5087) і Дагестан (2888).

Тим часом у соціальних мережах на початку тижня з’явилося відразу кілька повідомлень, автори яких звертають увагу на дивні речі в російській статистиці поширення коронавірусної інфекції.

Так, у Краснодарському краї число нових виявлених носіїв вірусу практично не змінюється з 4 травня, коли воно складало 96 осіб. Відтоді ця цифра застигла на одному місці: 5 і 6 травня в регіоні виявили 97 заражених; 7 і 8 травня – 99; 9 травня – 98; 10 – знову 99; 11 травня – знову 98.

Першими увагу на цей феномен звернули координатор руху на захист прав виборців «Голос» у Краснодарському краї Давид Канкія і російський опозиційний політик Леонід Волков.

На урядовому сайті офіційної інформації про коронавірус у Росії можна знайти й інші регіони, в яких число нових виявлених випадків інфекції дивує своєю незмінністю. Як вважає Леонід Волков, такі «острівці стабільності» можуть свідчити про неправдивість даних. На думку коментаторів поста Волкова, вони також можуть корелювати з результатами виборів у цих областях і республіках, де голосування часто відбуваються з великою кількістю порушень, а їхні результати свідчать про беззастережну підтримку виборцями «потрібних» кандидатів, наприклад, представників «Єдиної Росії».

Ось іще кілька російських регіонів із дивною «застиглою» статистикою нових випадків інфікування:

Липецька область. 5 травня там було виявлено 47 носіїв коронавірусу. 6 травня – 46; 7 травня – знову 47; 8 і 9 травня – 49; 10 і 11 травня – 48.

Іще один графік (як і попередній, він побудований російським сервісом «Яндекс» на підставі офіційних даних російського уряду) показує щоденний приріст нових інфікованих коронавірусом у Курській області. Цей регіон російські експерти не раз називали ​місцем частого прояву «електоральних аномалій», коли результати виборів викликали підозри в їхній штучній підгонці. З 15 по 25 квітня число щоденних нових підтверджених випадків зараження коронавірусом коливалося там від 22 до 44 осіб на день. 26 квітня був зафіксований ріст тих, хто заразився, у півтора раза – 67 осіб. Відтоді кожного дня це число залишається стабільним, не опускаючись нижче за 65 і не збільшуючись вище ніж 74.

Для порівняння: ось графік, що показує коливання щоденного числа нових виявлених носіїв вірусу в Саратовській області:

А ось Санкт-Петербург:

Як пише в фейсбуці фізик і фахівець із політичної географії Сергій Шпилькін, на графіках із підозріло «стабільних» регіонів бракує бодай мінімальної дисперсії даних, тобто коливань, які були б характерні для статистики, що зображує реальний стан справ. За однією з версій, метою можливої маніпуляції даними може бути небажання повідомляти про різке зростання захворюваності коронавірусом. Замість цього чиновники, які готують зведення для федерального штабу, можуть плавно «розтягувати» накопичене число виявлених інфікованих – наприклад, щоб воно якомога довше не перевищувало 100 нових заражень на день, як-от у Краснодарському краї.

Інші коментатори припускають, що стабільне число нових випадків зараження може бути викликане обмеженою кількістю тестів, доступних регіональній владі. Так чи інакше, загалом дані по Росії дійсно можуть свідчити про досягнення рівня «плато» (припинення зростання) в кількості виявлених щодня нових заражень вірусом: із 3 травня, коли за добу було виявлено 10 633 заражених, це число не опускалося нижче за 10 102 осіб (5 травня) і не піднімалося вище за 11 231 (7 травня).

А що зі статистикою смертей від COVID-19?

До статистики померлих у Росії, як і раніше, ще більше запитань: у цій країні одне з найнижчих у світі число померлих від COVID-19 у перерахунку на кількість виявлених носіїв коронавірусу. Число активних випадків коронавірусу постійно зростає, за цим показником Росія вийшла на друге місце в світі. Можна порівняти російську статистику з британською: і там, і там було зареєстровано близько 220 тисяч заражених (нині їх у Росії вже понад 230 тисяч), але в Росії померли 2 тисячі людей, а у Великій Британії – 32 тисячі.

Російські державні ЗМІ і чиновники пояснюють цей феномен по-різному. Так, телеканал RT повідомляє з посиланням на офіційного представника ВООЗ в Росії Меліту Вуйнович: низький рівень смертності від COVID-19 у Росії може бути пов’язаний із тим, що «епідеміологічні заходи змогли вберегти найбільш вразливу групу населення – людей,старших за 65 років». Директор Центрального НДІ епідеміології «Росспоживнагляду», академік Російської академії наук Василь Акімкін вважає, що низька смертність пацієнтів із коронавірусом у Росії пояснюється «ранньою діагностикою і виявленням інфекції у людей, які не мають симптомів».

У «російського феномена» може бути й інше пояснення: 8 травня англомовне видання The Moscow Times звернуло увагу на офіційний сайт із протидії поширенню коронавірусу в Челябінській області. З опублікованих на ньому цифр випливає, що за час пандемії 3 людини в регіоні померли від COVID-19 і ще 7 заражених – «від основного захворювання», в той час як COVID-19 був визнаний захворюванням «супутнім».

Кілька співрозмовників також розповідали Радіо Свобода про те, що їхнім родичам і знайомим із підтвердженим коронавірусом причиною смерті замість COVID-19 записували інші хвороби.

У різних країнах дійсно по-різному рахують померлих через коронавірус: десь до їхнього числа потрапляють усі, у кого він був виявлений (незалежно від «основної» причини смерті), десь влада намагається бути більш розбірливою. Проте прикладів такого ж разючого контрасту, як при порівнянні смертності в Росії зі смертністю в інших країнах, де число інфікованих близьке до російського (наприклад, Іспанії чи Франції), просто немає.

Реальну смертність від COVID-19 може відображати порівняння загальної статистики померлих у тій чи іншій країні за одні й ті ж самі місяці 2020 року і попередніх років. Першим до цього способу вдалося американське видання The New York Times, яке з’ясувало, що загальний рівень смертності в 17 країнах Європи, а також у Туреччині і місті Нью-Йорк різко виріс у березні-квітні 2020 року порівняно з рівнем смертності в ці ж місяці роком раніше.

У неділю, 10 травня, вже згадане вище видання The Moscow Times зауважило, що, згідно з офіційними даними уряду Москви, смертність у російській столиці за останній квітень на 20% перевищила середньомісячну смертність в тому ж місяці за минулі 10 років. За офіційною інформацією, в квітні цього року в Москві померли 11 846 людей. У середньому щорічно за останні 10 років у квітні в Москві вмирали 9866 людей. Із цих даних може випливати, що статистика загибелі пацієнтів через коронавірус може бути вищою, ніж офіційні дані московської влади, мовиться в публікації.

Напередодні президент Росії Володимир Путін оголосив про закінчення 12 травня періоду неробочих днів. Питання зняття обмежень, встановлених для стримування інфекції, повинні будуть вирішувати губернатори регіонів. На федеральному рівні зберігається заборона на масові заходи, а також режим самоізоляції для людей, старших за 65 років і хронічно хворих.