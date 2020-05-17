Уявіть світ без вакцин

Правець, віспа, поліомієліт і дифтерія –​ ці хвороби вдалося подолати майже у всьому світі. І лише завдяки щепленням. Якби не вакцинація, епідемії продовжували б вбивати мільйони людей щороку. Супротивникам щеплень пандемія коронавірусу показала, яким може бути світ лише без однієї такої ненависної їм вакцини –​ і це тисячі смертей щодня.

Ще в 2019 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вперше внесла у щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації. ​

Саме вона запобігає 2–3 мільйонам смертей у світі щороку, а ще 1,5 мільйона можна врятувати, якщо охопити щепленнями більше людей.

Водночас під час пандемії ризики від невакцинації дітей в якийсь момент можуть перевищити ризики від можливого зараження COVID-19, каже представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Андрій Славуцький. Щоб в майбутньому не відбулось спалаху інших хвороб, експерти закликають продовжувати робити всі планові щеплення.

Так, у 20019 році експерти ВООЗ дійшли висновку, що сплеск кору​ (хвороби, яка до введення вакцини в 1963-му забирала понад 2,6 мільйона життів щорічно) в Україні стався саме через систематичний пропуск місцевими дітьми вакцинації. А на це, кажуть фахівці, вплинув дефіцит вакцин, антивакцинаторський рух і масове поширення фейків і міфів про щеплення в соцмережах.

Як же працює щеплення?

Вакцинація – найефективніший спосіб захисту від інфекційних захворювань:

вірусних – кору, краснухи, свинки, поліомієліту, гепатиту В;

бактеріальних – туберкульозу, дифтерії, коклюшу, правця.

Імунна система реагує на введену вакцину, виробляючи імунітет проти інфекції, і таким чином формує захист проти хвороби, пояснюють лікарі.

В організм людини вводять ослаблені або вбиті збудники різних інфекцій (або штучно синтезовані білки, ідентичні до білків збудника).

Імунна система уважно вивчає їх та починає виробляти спеціальні речовини для знищення хвороби – антитіла. Вакцина ніби «навчає» імунну систему, готуючи її до боротьби з «повноцінною» інфекцією.

Коли після цього людина стикається зі справжніми вірусом чи бактерією, організм вже точно знатиме, що робити, і людина не хворіє.

Груповий імунітет

Щоб побороти якусь хворобу в суспільстві, потрібно, щоб абсолютна більшість населення мала до неї імунітет. Тоді навіть дуже заразна хвороба не буде поширюватися, кажуть експерти.

Не так давно масовою вакцинацією вдалося перемогти віспу. Ще в першій половині ХХ століття вона вбила сотні тисяч людей. Після успішної кампанії зі щеплення в 1979 році ВООЗ оголосила світ вільним від віспи. З того часу її збудники існують лише у кількох закритих лабораторіях.

За даними ВООЗ, охоплення вакцинами в 2018-му в світі зупинилося на 86%.

В Україні запроваджена обов’язкова вакцинація від 10 інфекційних захворювань за державні кошти.

Це вакцини від гепатиту В, туберкульозу, кору, епідпаротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції. Також держава закуповує вакцини від сказу.

Така ж обов’язкова вакцинація – і в багатьох країнах Європи. Крім того, в Україні стаття 15 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем щеплень, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Водночас в ЮНІСЕФ заявляли, що оцінюють кількість фальшивих довідок про щеплення в Україні в 2018 році у 30 відсотків.

І всі ці насправді нещеплені люди наражають на небезпеку не лише себе, пояснюють фахівці, але й інших – наприклад, тих, кому деякі щеплення протипоказані (хоч таких людей дуже мало).

Уряди по-різному борються з небезпекою антивакцинаторства. Так, в Австралії за відмову від вакцинації позбавляють платежів за народження дитини. А в Німеччині запроваджений штраф у 2500 євро за відмову вакцинувати дітей від кору.​

Антивакцинатори

Саме відсутність щеплень призвела до спалахів кору та дифтерії в Україні, а також поодиноких смертельних випадків від інших інфекційних хвороб серед нещеплених дітей та дорослих, наголошують фахівці. І в поширенні антивакцинаторського руху не обійшлося без Росії.

Американські дослідники проаналізували тисячі твітів із 2014-го до 2018 року. І виявили: 93% повідомлень про вакцинацію у твітері створюють та поширюють тролі або боти, зокрема російські.

Придумані випадки смертей від щеплень, міфи про їхню небезпеку і навіть намагання «керувати людьми за допомогою вживлення чіпів через уколи» – ось що поширюють в соцмережах.

Однак «Фейсбук», «Інстаграм» і навіть «Пінтерест» заявляють, що активно борються з фейковими повідомленнями на цю тему.

Великою мірою саме антивакцинаторська кампанія в соцмережах призвела до спалаху кору в Європі 2018 року, який забрав життя 72 людей і вразив понад 82 тисячі осіб, додають фахівці. В усьому світі померло від кору 140 тисяч людей.

Антивакцинаторський рух вплинув і на Україну. Так, у 2016 році Україна була на 3-му місці з кінця за кількістю щеплень від кору в світі. Тоді лише 45,5% дітей одного року були щеплені від кору вчасно. Частково на це вплинув і дефіцит вакцин у попередні роки. Тож в 2018-му Україна ввійшла до п'ятірки країн, де було зафіксовано найбільше випадків захворювання на кір – разом із Конго, Ліберією, Мадагаскаром та Сомалі.

І, звісно, найвищий рівень захворювання був зафіксований у тих областях, де були найнижчі показники рівня охоплення щепленнями. 100 випадків кору в 2016-му перетворились у понад 53 тисячі в 2018-му, померли десятки українців.

Відмова від масового щеплення може повернути людству хвороби, які воно практично побороло, застерігають у ВООЗ. Стосовно ж нової хвороби COVID-19, то вчені достеменно не знають, чи вдасться винайти ефективну вакцину. Але аналітики прогнозують: саме коронавірус може змінити переконання антивакцинаторів у всьому світі.

І це необхідно – адже, щоб якась інфекційна хвороба зупинила своє поширення, рівень вакцинації населення має досягти 95%.