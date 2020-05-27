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27 травня 2020, Київ 15:37
Фотогалереї

Обличчя, які не пам'ятають: фотопортрети медиків екстреної допомоги, які щодня рятують життя

Вони щодня рятують життя українців, приїжджаючи на виклики. Вони мають різний стаж та професію, проте всі працюють в службі екстреної допомоги. Це – фельдшери, лікарі, водії та диспетчери.

Під час критичної ситуації пацієнти не запам’ятовують облич тих, хто прийшов на допомогу та врятував їхні життя. До дня екстреної медичної допомоги (Emergency Medicine Day), який цього року в Європі відзначають 27 травня, Всеукраїнська рада реанімації ініціювала фотопроєкт з портретами медиків з різних регіонів України. Ось вони.
Фельдшер Оксана Бабич. м. Біла Церква. Стаж: 21 рік
1 Фельдшер Оксана Бабич. м. Біла Церква. Стаж: 21 рік
Василь Куменко. м. Буча. Працює водієм&nbsp;в службі екстреної допомоги 2 роки
2 Василь Куменко. м. Буча. Працює водієм в службі екстреної допомоги 2 роки
Фельдшер Дарія Білоус. м. Вінниця. Стаж: 10 років
3 Фельдшер Дарія Білоус. м. Вінниця. Стаж: 10 років
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Валентина Парфенюк. Лікар. Стаж: 33 роки. м. Рівне
4 Валентина Парфенюк. Лікар. Стаж: 33 роки. м. Рівне
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Валентина Парфенюк. Лікар. Стаж: 33 роки. м. Рівне
Вадим Каштанов. м. Київ. Три роки працює диспетчером служби екстреної допомоги
5 Вадим Каштанов. м. Київ. Три роки працює диспетчером служби екстреної допомоги
Андрій Земляний. Фельдшер. Працює 13 років. м. Вінниця
6 Андрій Земляний. Фельдшер. Працює 13 років. м. Вінниця
Старший лікар Олена Понтус. Працює в службі екстреної допомоги вже 40 років. м. Рівне
7 Старший лікар Олена Понтус. Працює в службі екстреної допомоги вже 40 років. м. Рівне
Анна Жінчин. Фельдшер. Стаж: 15 років. м. Львів
8 Анна Жінчин. Фельдшер. Стаж: 15 років. м. Львів
Володимир Кравчук. Фельдшер. Стаж: 29 років. м. Рівне
9 Володимир Кравчук. Фельдшер. Стаж: 29 років. м. Рівне
Медичний директор Ганна Мончак. м. Тернопіль. Працює 20 років
10 Медичний директор Ганна Мончак. м. Тернопіль. Працює 20 років
Фельдшер Леся Ровенко. Стаж: 24 роки. м. Вінниця
11 Фельдшер Леся Ровенко. Стаж: 24 роки. м. Вінниця
Віталій Климчук. Працюєм водієм в службі екстреної допомоги 7 років. м. Хмельницький
12 Віталій Климчук. Працюєм водієм в службі екстреної допомоги 7 років. м. Хмельницький
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Ольга Модіна

У 2012 році закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка за спеціальністю «журналістика». На Радіо Свобода - із 2018 року. Пишу про спорт та медицину

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