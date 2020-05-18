Пацієнтам із коронавірусом простіше дихати лежачи на животі – анестезіолог

Лікування на животі допомагало пацієнтам із COVID-19 справлятися із симптомами захворювання та дихати. Про такі попередні висновки лікування COVID-19 журналістам розповів головний позаштатний анестезіолог Одеської обласної державної адміністрації Олександр Буднюк, професор медичних наук, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Буднюк очолив групу експертів медицини катастроф, яку відрядили для роботу в Подільськ – місто Одеської області, де стався величезний спалах COVID-19. Наразі місто зачинено на карантин, там хворіє більше 300 людей. Буднюк працював там два тижні.

«Дуже гарно себе зарекомендувала прон-позиція, коли людину кладуть на живіт під час лікування. Всі пацієнти, які знаходились на кисневій терапії, в нас лежали на животах – по 10-12 годин. Ми бачили гарні результати лікування, кров насичувалась киснем. Навіть тих, хто знаходився на апараті штучної вентиляції легень, ми їх клали на живіт», – розповів лікар-анестезіолог. За словами Буднюка, в прон-позиції розгортаються ті зони легень, які не розправляються під час лежання на спині, і які знаходяться поза зоною запалення. Раніше про такі висновки ЗМІ повідомляли із посиланнями на американських лікарів.

В Подільську, як і в Одеській інфекційній лікарні також застосовували препарат «Біовен» – нещодавно в Україні розпочались його клінічні випробування. Буднюк розповів про один такий випадок застосування пацієнтці із COVID-19, яка перебувала на апараті штучної вентиляції легень, але кардинально кращого покращення симптоматики лікарі поки не побачили. За його словами також не у всіх випадках допомагала противірусна терапія, дослідження методології лікування COVID-19 продовжується.

Станом на 18 травня в Одеській області зафіксовали 764 хворих COVID-19. 62 з них одужали, 13 людей померли, зокрема один лікар. За минулу добу в регіоні зафіксували 18 нових випадків. Як заявили в обласному департаменті охорони здоров’я, після пом’якшення карантину ситуація погіршилась – кожен день підтверджується по 15-16 випадків COVID-19. Наразі 70% пацієнтів хворіють у легкій формі та лікуються вдома.