У Кам’янці-Подільському на ізоляцію відправили відділення перинатального центру – мер

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області на ізоляцію відправили відділення перинатального центру, повідомив мер міста Михайло Сімашкевич у Facebook.

«Сьогодні увага мобільних медичних бригад зосереджена й на перинатальному центрі. Вчора, нагадаю, коронавірус було виявлено в молодшої медичної сестри пологового. За рішенням оперативного штабу на ізоляції перебуватиме відділення патології вагітних. А медики обстежуватимуться поетапно. Нині це близько 50 осіб, в яких візьмуть аналізи для дослідження обласним лабораторним центром», – написав Сімашкевич.

За даними МОЗ України, станом на 17 травня в Україні зафіксували 18 291 випадок COVID-19. Уже одужали 5 116 пацієнтів, 514 померли.