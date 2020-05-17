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17 травня 2020, Київ 22:04
Новини | Коронавірус

У Кам’янці-Подільському на ізоляцію відправили відділення перинатального центру – мер

МОЗ: станом на 17 травня в Україні зафіксували 18 291 випадок COVID-19

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області на ізоляцію відправили відділення перинатального центру, повідомив мер міста Михайло Сімашкевич у Facebook.

«Сьогодні увага мобільних медичних бригад зосереджена й на перинатальному центрі. Вчора, нагадаю, коронавірус було виявлено в молодшої медичної сестри пологового. За рішенням оперативного штабу на ізоляції перебуватиме відділення патології вагітних. А медики обстежуватимуться поетапно. Нині це близько 50 осіб, в яких візьмуть аналізи для дослідження обласним лабораторним центром», – написав Сімашкевич.

За даними МОЗ України, станом на 17 травня в Україні зафіксували 18 291 випадок COVID-19. Уже одужали 5 116 пацієнтів, 514 померли.

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