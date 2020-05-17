Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 травня 2020, Київ 20:30
Новини | Коронавірус

Єнін: за час карантину МЗС сприяло поверненню понад 230 тисяч українців

Із 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського повітряного сполучення

За час карантину за сприяння Міністерства закордонних справ до України повернулися понад 230 тисяч українських громадян, повідомив заступник голови МЗС Євген Єнін в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Попри певні складнощі перехідного періоду, я вважаю, що ми впоралися, впоралися гідно. За оцінками і наших громадян, і багатьох наших партнерів, евакуація, яка була здійснена, у тому числі і за активної участі МЗС України, вважається однією зі зразкових. Загалом за сприяння Міністерства закордонних справ до України повернулося понад 230 тисяч громадян України. І цей процес продовжується», – сказав Єнін.

Із 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного й автобусного сполучення. Обмеження запровадили через загрозу COVID-19.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG