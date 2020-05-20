Уряд встановив адаптивний карантин до 22 червня

Кабінет міністрів встановив в Україні адаптивний карантин з 22 травня до 22 червня. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 20 травня після виступу міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

«Пропонується встановити з 22 травня до 22 червня на території України карантин, враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіонах, це так званий адаптивний карантин», – сказав міністр.

«Що змінюється: ми вводимо певні ознаки епідемічної ситуації в регіонах, а саме: інцидентність – це середня кількість випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тисяч населення, що має складати менше 12 осіб на 100 тисяч населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із COVID-19, має складати менше ніж 50%, а також кількість тестувань методом ПЛР та ІФА – має складати більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів», – додав Степанов.

За його словами, послаблення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії.

Степанов нагадав, що в Україні передбачені п'ять етапів виходу з карантину.

«Зараз ми на першому, з 22 травня починається другий, і кожен наступний буде введений через 10 днів. Введення адаптивного карантину дасть змогу повністю контролювати ситуацію з епідемією в Україні», – сказав міністр.

Відповідна постанова буде опублікована 21 травня, додали в уряді.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня.