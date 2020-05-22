Львівська ОДА подовжила карантин в області до 29 травня

Карантинні обмеження у Львівській області триватимуть до 29 травня, повідомляє Львівська обласна державна адміністрація 22 травня.

Це рішення ОДА пояснює динамікою поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в регіоні.

«На Львівщині вже кілька тижнів спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. За попередню добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 особи госпіталізували із підозрою на коронавірусну інфекцію. Зарано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження здоров’я і життя мешканців регіону. Ми свідомі того, що українці втомились від карантинних заходів, однак статистика Львівщини свідчить лише про приріст захворюваності», – йдеться в коментарі голови Львівської ОДА Макима Козицького.

Протягом останнього тижня у Львівській області зросла чисельність хворих, які потребують шпиталізації і їхній стан важчий, аніж у попередній тиждень, зазначають у Департаменті охорони здоров’я Львівської області. Для прикладу, в реанімації сьогодні 30 пацієнтів, минулого тижня було – 12.

Відтак на час карантину в області, згідно з рішенням обласної комісії, забороняється перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації, проведення масових заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, робота закладів громадського харчування (крім літніх майданчиків), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), фітнес-центрів, закладів культури, заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів. До 29 травня діятимуть лише спецперевезення.

Керівник Лабораторного центру Роман Павлів наголосив, що динаміка захворюваності погіргшується, зокрема, по Львову.

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«Карантин треба посилювати. Все більше людей, потрапляють до медзакладів із важкими формами. У Львові захворюваність надзвичайно висока», – каже Роман Павлів.

Тим часом, міський голова Львова Андрій Садовий заявив сьогодні, що карантинні заходи послаблюють надалі. Дитячі садочки відновлять роботу з 25 травня. Міський штаб із протидії коронавірусу не рекомендує працювати у садочках людям літнього віку, хоча таких у цих закладах багато.

Також міська рада буде збільшувати кількість транспортних засобів та поступово входити в процес відновлення громадських перевезень.

На сьогодні у Львові та на Львівщині підтверджено 1240 випадків інфікування коронавірусом, з них 33 — летальні.

10 травня Львівська ОДА також відклала послаблення карантинних обмежень до 15 травня замість 11 травня.

Станом на ранок 22 травня у Львівській області зафіксували 1 240 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.

Відповідно до рішення уряду, від сьогодні у тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають встановленим МОЗ критеріям щодо нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу (не більш ніж 12 на 100 тисяч населення), кількості тестувань (не менш ніж 12 на 100 тисяч населення) та наповненості ліжкомісць (не більше ніж 50%) в лікарнях, відновлюється робота громадського транспорту.