Україні карантин уже обійшовся в 53,5 мільярди доларів. Такі дані оприлюднила 21 травня Київська школа економіки. Втрати розраховані за прогнозами уряду і Міжнародного валютного фонду. За офіційними даними, за останню добу в Україні – 442 нові випадки коронавірусного захворювання, всього на ранок 22 травня захворіли 20 148 осіб, померли за весь час 588 людей. Громадяни скаржаться, що тестів не вистачає, їхніх результатів потрібно чекати надто довго. (Відео телеканалу «Настоящее время». Автори Євгенія Токар, Сергій Сивко)