Послаблення карантину на адмінкордоні Криму з Херсонщиною немає – українські прикордонники

Обмежувальні заходи, запроваджені через поширення коронавірусу, на адміністративному кордоні між анексованим Кримом та Херсонською областю подовжені до 22 червня. Про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив начальник пресслужби Херсонського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Іван Швецов.

«На даний момент жодних послаблень, що стосується пропуску через адмінкордон, немає. Ми продовжуємо керуватися розпорядженням Кабміну № 291-р, згідно з яким громадяни пропускаються в обмеженому режимі. На материкову частину України пропускаються тільки громадяни, які мають прописку на материковій частині України, а на територію окупованого Криму пропускаються громадяни, які мають прописку на територію окупованого Криму», – сказав він.

За його словами, наразі уряд України ухвалив постанову, за якою карантинні заходи подовжені до 22 червня.

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«Ми керуємося розпорядженнями та постановами уряду, жодних послаблень в порядку пропуску на даний момент немає», – додав Шевцов.

Обмеження на адмінкордоні Криму з Херсонщиною діють до 22 травня. Кабінет міністрів України раніше повідомив, що громадян, які прибули на територію материкової України з анексованого Криму чи окупованих частин Донецької і Луганської областей, відправлятимуть на обов’язкову обсервацію.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон.