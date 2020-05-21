Пасажиропотік через адмінкордон з анексованим Кримом у квітні знизився – міністерство

Протягом квітня 2020 року адмінкордон між анексованим Кримом і Херсонською областю в обох напрямках перетнули 2113 осіб і 188 транспортних засобів. При цьому кількість перетинів за минулий місяць знизилася більш ніж на 97%. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«У порівнянні з березнем кількість перетинів цивільного населення зменшилася на 97,49%, а також зменшилася кількість перетинів транспортних засобів на 98, 66%», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України не фіксує збільшення потоку людей, які переходять адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю. В останні дні показники залишаються в середніх межах.

Обмеження на адмінкордоні Криму з Херсонщиною діють до 22 травня. Кабвнет міністрів України раніше повідомив, що громадян, які прибули на територію материкової України з анексованого Криму чи окупованих частин Донецької і Луганської областей, відправлятимуть на обов’язкову обсервацію.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон.