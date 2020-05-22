Європейські посли в ООН засудили дії Москви в анексованому Криму

Під час відеоконференції щодо Криму, яку в ООН ініціювала Росія, посли Франції, Бельгії та Європейського союзу засудили дії Москви і заявили, що підтримують територіальну цілісність України, інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зокрема, представник Франції в ООН Ніколя де Рів’єр сказав, що Франція ніколи не визнає анексію Криму.

«Анексія Криму порушує міжнародне законодавство, зокрема, Будапештський меморандум, згідно з яким потрібно поважати територіальну цілісність України. Я радий, що сьогоднішні спікери поділилися враженнями, але я був вражений доповіддю 6 березня, коли представник Верховного комісара ООН розповіла про порушення прав людини: тортури, викрадення, незаконні затримання», – сказав Ніколя де Рів'єр.

Він також зазначив, що мілітаризація анексованого Криму викликає занепокоєння.

Постійний представник Бельгії в ООН Марк Пекстен закликав Росію виконувати резолюції Організації Об’єднаних Націй.

«Те, що ми чули на засіданні 6 березня і що ми чуємо сьогодні, – це велика різниця. Бельгія вважає Крим і Севастополь незаконно анексованими. Ми закликаємо Росію дотримуватися міжнародного права. Ми стурбовані переслідуванням журналістів і правозахисників. Ми закликаємо Росію звільнити всіх політичних в’язнів», – наголосив Марк Пекстен.

Постійний представник Євросоюзу нагадав, що ООН не визнала референдум, проведений у Криму в березні 2014 року.

«Будівництво Керченського моста без згоди України і перевірки під час проходу Керченської протоки – все це несе негативні наслідки для портів України і міжнародного судноплавства», – сказав представник Євросоюзу.

Посол Росії в ООН Василь Небензя під час конференції наполягав, що ця зустріч «дозволяє дізнатися реальну ситуацію по Криму з перших вуст».

Місія України в ООН російську відеоконференцію щодо Криму ігнорувала.

У заході також взяли участь заступник голови підконтрольного Росії Духовного управління мусульман Криму і Севастополя Есадуллах Баїров, голова проросійської громадської організації «Українська громада Криму» Анастасія Гридчина, колишній керівник російського державного каналу «Міллет», депутат підконтрольного Кремлю Бахчисарайської міськради Ервін Мусаєв і Олександр Макаров, ведучий російського телеканалу «Крым 24».

Востаннє тема Криму порушувалася в Раді безпеки ООН у березні 2020 року. Тоді відбулося засідання щодо порушення прав людини і планів деокупації Криму. Захід був організований постійними представництвами Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Великої Британії та США при ООН у партнерстві з постійним представництвом України при ООН.

Нинішній захід в ООН Росія організувала за так званою «формулою Аррії». Це зібрання членів Ради безпеки ООН є за фактом неформальною конфіденційною зустріччю з метою приватного обміну думками. До такого заходу застосовуються набагато гнучкіші процедурні обмеження, що дозволяє запрошувати для участі осіб, які в більш формальному порядку не могли б висловити свою позицію.