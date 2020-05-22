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22 травня 2020, Київ 15:08
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

П’ятизірковий карантин Юлії Тимошенко («СХЕМИ» | №259)

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання Верховної Ради 7 травня, на якому розглядалися невідкладні питання, пов’язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо того тижня перебувала у п’ятизірковому спа-готелі на Львівщині Edem Resort Medical & Spa. Він належить бізнесменові, заступнику голови ВО «Свобода» й одному із основних спонсорів цієї партії Ігореві Кривецькому. Тимошенко наразі не пояснила журналістам свою відсутність у парламенті та можливі порушення карантинних обмежень Про це йдеться у спецрепортажі «5-зірковий карантин Юлії Тимошенко» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

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