Юлія Тимошенко протягом кількох тижнів була в центрі уваги як українських, так і закордонних ЗМІ – через понад 5 мільйонів доларів, які вона задекларувала як «шкоду, заподіяну політичними репресіями під час президентства Віктора Януковича». Але потім вона зникла з публічного простору на певний час. «Схеми» виявили її на Львівщині в елітному п’ятизірковому спа-комплексі, закритому від сторонніх очей, що належить бізнесмену, екснардепу й одному з керівників і головних спонсорів ВО «Свобода» Ігорю Кривецькому. Де Юлія Тимошенко перебувала саме в той час, коли Верховна Рада на позачерговому засіданні розглядала важливе питання захисту українських медиків в часи пандемії коронавірусу, яке у фракції «Батьківщина» називали «пріоритетом номер один». І саме в той час діяли карантинні обмеження щодо роботи готелів. Натомість в Edem Resort залишалась працювати і зона спа, і басейн, лазні, сауни, гольф-поле, а проживаючим можна було забронювати і столик у ресторані. Спецрепортаж Михайла Ткача.