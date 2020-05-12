Радіо Свобода Daily: Чому Тимошенко отримала 5,5 мільйона доларів відшкодування зі США?

New York Times повідомила подробиці багатомільйонного відшкодування Тимошенко зі США

Американська газета The New York Times повідомила з’ясовані нею подробиці відшкодування зі США на суму близько 5,5 мільйона доларів, що його отримала як «досудове врегулювання» і зазначила в своїй декларації лідер партії «Батьківщина», народний депутат Юлія Тимошенко.

Як написало видання 10 травня, ці кошти виплатила їй юридична фірма зі США Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, що її Тимошенко звинувачувала в написанні в першій половині 2010-х років звіту, який полегшив тодішній владі України її переслідування.

За даними джерел щоденника, знайомих із обставинами досудового врегулювання, ця фірма виплатила за цією домовленістю загалом принаймні 11 мільйонів доларів чи й більше, щоб уникнути судового позову. По половині суми – близько 5,5 мільйона доларів – отримали сама Тимошенко, а також Сергій Власенко, народний депутат (фракція «Батьківщина»), а на час тих подій адвокатТимошенко – він скаржився, що тодішня влада часів президента України Віктора Януковича ставилася до нього несправедливо.

Про отримання Юлією Тимошенко коштів зі США стало відомо 4 травня, коли на сайті електронних декларацій Національного агентства запобігання корупції зауважили декларацію Тимошенко про отримання нею коштів на суму в 148 345 441 гривень, тобто понад 5,5 мільйона доларів. Як зазначено в декларації, йшлося про «компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання», а джерелом коштів вказана фірма Reid, Collins, Tsai LLP.

Того ж дня сама Тимошенко підтвердила в фейсбуці отримання такої компенсації й заявила, що їй «вдалося добитися справедливості» в справі, за її словами, «політичної розправи» над нею, як вона назвала її ув’язнення в 2011-2013 роках за влади Януковича. Детальніше читайте тут.

Саакашвілі: грузинському народові загрожує голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що грузинському народові, за його словами, загрожує голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані внаслідок його призначення на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні, проти чого протестує влада Грузії. Так цитує його слова в ефірі грузинського телеканалу «Мтаварі архі» грузинське російськомовне інтернет-видання Sova.

«Якщо Грузія зникне для України, на людях в Україні це не позначиться. Якщо ж Україна зникне для Грузії, це будуть порожні прилавки в крамницях, масовий голод, біди. Тому, звичайно, про це не йдеться, і Україна цього не зробить», – заявив він, за цим повідомленням.

За словами Саакашвілі, значна частина того, що люди купують у грузинських крамницях, «наприклад, зернові, гречка, м’ясопродукти, ковбаса, молоко, – завозиться з України».

Колишній президент Грузії також стверджував, що проти його призначення в Києві насправді була Москва.

«Для Росії це було дуже принципове питання… Для Росії це було чіткою демонстрацією того, що Україна – незалежна країна, а її президент – сповнений гідності президент незалежної держави. Я не хочу бути яблуком розбрату. Але демонструвати і нагадувати про це Росії і міжнародній спільноті – необхідно», – стверджував, за повідомленням видання, Саакашвілі.

9 травня у «новому форматі»: як бойовики маніпулюють війною на Донбасі

У «ДНР» і «ЛНР» через епідемію коронавірусу День перемоги відсвяткували у новому форматі. Без параду. Що відбувалося в Донецьку? Як бойовики використовують війну на Донбасі для маніпуляцій? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Після репетиції параду Перемоги сотні російських військових захворіли на COVID-19 – ЗМІ

Парад Перемоги російські військовослужбовці репетирували на підмосковному полігоні Алабіно з кінця березня до 16 квітня (коли в Москві і області був введений так званий режим самоізоляції). У заході 9 травня мали взяти участь 15 тисяч осіб, приблизно 42 військових підрозділи з 17 регіонів Росії.

За словами самих військовослужбовців та їхніх рідних, на репетиціях не дотримувалися заходів безпеки і профілактики, військовим не видавали засобів захисту в необхідній кількості, також були проігноровані симптоми захворювання коронавірусною інфекцією.

Деякі військові в Алабіно носили маски, іншим же доводилося їх шити самим із марлі. У Міноборони Росії тим часом говорили про «безпрецедентні заходи профілактики» і вимірюванні температури у кожного учасника репетиції параду по три рази на день.

У підсумку, як пишуть журналісти, коронавірусом захворіли 90 учнів і 16 офіцерів Суворовського училища в Твері, 100 учнів і 20 офіцерів Нахімовського військово-морського училища, 50 учнів Військово-музичного училища імені Халілова в Москві і приблизно 100 осіб із Військового університету Міноборони Росії. Також хворих на COVID-19 виявили в Преображенському полку і воронезькій Військово-повітряній академії імені Жуковського і Гагаріна.

В Україну йдуть шквали й заморозки

В Україну йде погіршення погодних умов, очікуються пориви вітру і шквали, а на ґрунті заморозки, попереджають рятувальники і синоптики.

Зокрема, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Києві 12 травня прийдуть пориви вітру і шквали 15-20 м/с, вдень грози; вночі 13 травня заморозки на ґрунті 0-2°.

По Київській області 12 травня пориви вітру і шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град; уночі 13 травня заморозки на ґрунті 0-5°.

Уночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0-3°: в північних і центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5°.

Послаблення карантину: у Києві запрацювали перукарні, літні тераси та ринки

У Києві 11 травня влада частково послабила режим карантину. Відкриті парки і сквери, а також запрацювали літні майданчики ресторанів і кав‘ярень, перукарні та ринки​.

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