New York Times повідомила подробиці багатомільйонного відшкодування Тимошенко зі США

Американська газета The New York Times повідомила з’ясовані нею подробиці відшкодування зі США на суму близько 5,5 мільйонів доларів, що його отримала як «досудове врегулювання» і зазначила в своїй декларації лідер партії «Батьківщина», народний депутат Юлія Тимошенко.

Як написало видання 10 травня, ці кошти виплатила їй юридична фірма зі США Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, що її Тимошенко звинувачувала в написанні в першій половині 2010-х років звіту, який полегшив тодішній владі України її переслідування.

За даними джерел щоденника, знайомих із обставинами досудового врегулювання, ця фірма виплатила за цією домовленістю загалом принаймні 11 мільйонів доларів чи й більше, щоб уникнути судового позову. По половині суми – близько 5,5 мільйонів доларів – отримали сама Тимошенко, а також Сергій Власенко, народний депутат (фракція «Батьківщина»), а на час тих подій захисник Тимошенко – він скаржився, що тодішня влада часів президента України Віктора Януковича ставилася до нього несправедливо.

Про отримання Тимошенко коштів зі США стало відомо 4 травня, коли на сайті електронних декларацій Національного агентства запобігання корупції зауважили декларацію Тимошенко про отримання нею коштів на суму в 148 345 441 гривень, тобто понад 5,5 мільйонів доларів. Як зазначено в декларації, йшлося про «компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011–2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання», а джерелом коштів вказана фірма Reid, Collins, Tsai LLP.

Того ж дня сама Тимошенко підтвердила в фейсбуці отримання такої компенсації й заявила, що їй «вдалося добитися справедливості» в справі, за її словами, «політичної розправи» над нею, як вона назвала її ув’язнення в 2011–2013 роках за влади Януковича.

Тоді ж Тимошенко заявила, що «інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі». При цьому вона ніде не згадувала про фірму Skadden. Це викликало хвилю спекуляцій щодо джерела коштів.

The New York Times у нинішній статті нагадує, що 2018 року в інтерв’ю цьому щоденникові Тимошенко заявляла, що їй «було дуже боляче» дізнатися про звіт фірми Skadden, яка, за її словами, за гроші відмивала репутацію Януковича і його влади. Ця фірма з 2012 року стала представляти інтереси влади Януковича і підготувала звіт, що мав на меті довести законність юридичних переслідувань Тимошенко.

За даними джерел видання, після того інтерв’ю Тимошенко найняла фірму Reid, Collins & Tsai, щоб з’ясувати перспективи подати позов проти фірми Skadden.

Фірма Skadden раніше публічно захищала свій звіт щодо Тимошенко і наголошувала, що той документ аж ніяк не відбілював дій Януковича і не приховував порушень із боку його влади. За даними того звіту, деякі права Тимошенко були порушені в перебігу суду над нею. Але, мовилося в звіті, винесений їй вирок підтверджувався доказами, наявними у справі. За документом, у діях обвинувачення проти Тимошенко не було виявлено ознак політичної мотивованості.

За повідомленнями, Власенко 2019 і 2020 року також за кілька разів задекларував отримання суми загалом близько 5,5 мільйонів доларів від фірми Reid, Collins & Tsai, але з коротким формулюванням «іноземний дохід».

Власенко і фірма Skadden не відповіли на запит Радіо Свобода про коментар.

Один із засновників фірми Reid, Collins & Tsai Вільям Рейд в електронному листі до американського видання The Hill заявляв, що його фірма не може давати коментарі з цього приводу, але підтвердив, що Тимошенко була клієнтом його фірми. На прохання Радіо Свобода про коментар Рейд не відповів.

Фірма Skadden 2019 року заплатила Міністерству юстиції США 4,6 мільйона доларів, щоб владнати справу з розслідуванням щодо того, чи її робота стосовно України не порушила законів про іноземне лобіювання.

Тимошенко з 2011 до самого початку 2014 року, в часи президентства Януковича, Тимошенко була ув’язнена в Україні в справі про перевищення влади під час укладання газових контрактів із Росією у 2009 році. Країни Заходу й міжнародні інституції критикували судове переслідування Тимошенко.