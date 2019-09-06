В останні тижні літа Україна знову опинилась у центрі уваги у Вашингтоні. Величезна піар-кампанія для Віктора Януковича, мільйони доларів «чорної» готівки, таємні домовленості з українськими олігархами – про все це розповіли на суді проти Ґреґа Крейґа, колишнього юриста Барака Обами, а згодом партнера однієї з найповажаніших юридичних фірм Вашингтону Skadden. Крейґа звинувачували в тому, що у 2012 році він не зареєстрував свою роботу на тодішнього президента України Януковича в базі іноземних агентів уряду США і приховав цю інформацію від американського уряду.

Урешті, після двох тижнів слухань, суд присяжних у Вашингтоні визнав Крейґа не винуватим за цим обвинуваченням. Але «Голос Америки» підготував серію репортажів із цього судового слухання.

В Україні триває розслідування щодо розтрати коштів Мін’юсту в 2012 році – а це та сама справа, в якій фігурує Ґреґ Крейґ

Чому ми про це розповідаємо? По-перше, зараз в Україні триває розслідування щодо розтрати коштів Мін’юсту в 2012 році – а це та сама справа, в якій фігурує Ґреґ Крейґ. Суд у США розкрив нову інформацію про корупцію в Україні. По-друге, згідно з документами, до проєкту був залучений український бізнесмен Віктор Пінчук, який будь-що хотів залишитись інкогніто. Важливо з’ясувати його роль у схемах Януковича. По-третє, стали відомі нові деталі роботи на тодішню українську владу Пола Манафорта. До цього їх не озвучували.

Кореспондент «Голосу Америки» був єдиним українським журналістом, який два тижні працював безпосередньо у залі суду й детально вивчав усі документи справи. Він отримав листування, методички для уряду України, копії договорів і чеків про оплату роботи. Цей матеріал – перший із трьох. У ньому ми розкажемо про проєкт відбілювання репутації Януковича, який отримав назву «Veritas». Наступні дві статті будуть стосуватись піар-кампанії, яку розгорнули на підтримку проєкту, і джерел його фінансування.

Veritas – це правда

– Містере Крейґу, як почуваєтесь сьогодні?

– Просто чудово! А вам як працюється?

На думку прокурорів, справжньою метою проєкту було показати, що вирок Тимошенко не мав ознак політичного переслідування

Перерви між слуханнями Ґреґ Крейґ проводить серед своєї сім’ї й друзів, які приходять на кожне судове засідання. Юрист Білого дому за часів першої каденції Обами намагається триматись бадьоро, але його поведінка змінюється, щойно слухання відновлюються і прокурори починають допитувати свідків. Крейґ сидить в оточенні своїх адвокатів, схрестивши на грудях руки. Справа, яку розглядає суд, має назву «США проти Крейґа». Держава, чиї інтереси він колись представляв на найвищому рівні, тепер судиться з ним.

У 2012-му, вже будучи партнером у юридичній фірмі Skadden, він працював разом із Полом Манафортом для Януковича. На замовлення українського Мін’юсту Крейґ разом із колегами підготував юридичний звіт про судовий процес над Юлією Тимошенко і передав його для публікації в газету The New York Times. Звіт містив детальний аналіз справи експрем’єра на відповідність західним стандартам правосуддя.

Довіра Заходу до українського уряду була саме тим, що намагався здобути Манафорт. Підготовка звіту американських юристів отримала назву «Проєкт Veritas», тобто «правда»

Та, на думку прокурорів, справжньою метою проєкту було показати, що вирок Тимошенко не мав ознак політичного переслідування. А оскільки Крейґ не зареєструвався лобістом і приховав свої зв’язки, то цим, на думку слідчих, він порушив американський закон. Через це у США 74-річному чоловікові загрожувало до 5 років ув’язнення. Втім, своєї провини він до останнього не визнавав. Мовляв, його звіт, хоч і написаний на замовлення українського уряду, був повністю незалежним і не давав оцінок процесові над Тимошенко. Тож, за словами Крейґа, він не підлягав реєстрації в базі іноземних агентів.

Один зі свідків, який постав перед присяжними в перший тиждень суду, – Рік Ґейтс, партнер Пола Манафорта. За його словами, вони вирішили довірити завдання Крейґові через його блискучу репутацію. «Було б чудово, якби звіт підготував хтось із таких постатей, як Крейґ. Це б викликало більшу довіру в західних лідерів», – засвідчив Ґейтс.

Довіра Заходу до українського уряду була саме тим, що намагався здобути Манафорт. Підготовка звіту американських юристів отримала назву «Проєкт Veritas», тобто «правда». Він став частиною більшої кампанії з назвою «Engage Ukraine» («залучити Україну»): її основною метою було відбілити репутацію Віктора Януковича, який на той час іще декларував курс України на зближення з ЄС.

На заваді цьому зближенню стояло ув’язнення Юлії Тимошенко

На заваді цьому зближенню стояло ув’язнення Юлії Тимошенко. В 2012 році, попри проведення чемпіонату Європи з футболу й намагання української влади показати свої європейські прагнення, західні медіа писали про політичні репресії в Україні, на вулицях європейських столиць вивішували плакати «Freedom for Julia», а на зустрічах із західними політиками одним із перших завжди порушувалось питання звільнення Тимошенко. Такий підхід треба було будь-що переламати.

«Найважливішим для української влади було змінити думку про «вибіркове правосуддя» в Україні», – сказав у суді Рік Ґейтс. Разом із Манафортом вони розраховували, що основним висновком звіту фірми Skadden буде така теза: «Суд був законним, Юлія Тимошенко вчинила злочин, і вирок був належним». Саме таке формулювання неодноразово згадувалось у робочому листуванні політтехнологів. І, на переконання Ріка Ґейтса, у звіті цей висновок був.

«Сильний» генпрокурор

Фірма Skadden на чолі з Ґреґом Крейґом виконала в Україні величезну роботу. Юристи детально вивчали матеріали справи і консультувались із іншими експертами щодо дотичних питань. За іронією долі, в списку завдань Крейґа одразу після консультацій із Манафортом було «обговорити справу Павла Лазаренка з Робертом Мюллером». Із тим самим Робертом Мюллером, який через 5 років очолить розслідування російського втручання в американські вибори.

Основна праця над 186 сторінками звіту тривала 7 місяців: із березня по вересень 2012 року. Щомісяця представники фірми відвідували Україну, інколи по декілька разів. Наприклад, у квітні юристи Skadden здійснили чотири поїздки зі США в Київ. Лише один Крейґ тоді приїздив у столицю України тричі. Інтервали візитів вражають: юрист прилітав у Київ на чотири дні, на вихідні повертався у США, і в понеділок знову летів у справах у Київ.

Офіційним замовником проєкту «Veritas» було Міністерство юстиції України. Спочатку йшлось лише про підготовку начебто незалежного звіту, проте вже після першої зустрічі в Києві фірмі Skadden запропонували долучитись і до двох інших проєктів. Ішлось про юридичну допомогу Генпрокуратурі в другому суді над Тимошенко, а також про консультування Мін’юсту в справі експрем’єра в Європейському суді з прав людини. Відтак незаангажованість американської команди після цього постала під сумнівом.

Попри те, що Skadden працювала на Мін’юст, де-факто за всією роботою стояла Генпрокуратура в особі Віктора Пшонки й його заступника Рената Кузьміна

Та попри те, що Skadden працювала на Мін’юст, де-факто за всією роботою стояла Генпрокуратура в особі Віктора Пшонки й його заступника Рената Кузьміна. Американські юристи відвідували офіс генпрокурора майже під час кожної поїздки до Києва. Саме Пшонці звітували про роботу, йому надсилали переклад звіту. Міністр юстиції Олександр Лавринович не мав такої честі – згідно з документами, з ним бачились лише декілька разів. Після першої зустрічі з прокурором Крейґ у листі своїм партнерам написав: «Генпрокурор Пшонка – сильна людина. Він, схоже, захоплений нашими проєктами».

Для того, щоб написати повний звіт і розібратись у справі, експерти мали опитати якомога ширше коло людей зі всіх сторін. Вони провели серію інтерв’ю з Миколою Азаровим, Пшонкою, Кузьміним, суддею Родіоном Кірєєвим, екс-головою «Нафтогазу» Олегом Дубиною, омбудсманкою Валерією Лутковською. Декілька разів бачились із Віктором Ющенком і Юрієм Єхануровим. А також відвідували колонію в Харкові, щоб особисто поспілкуватись із Юлією Тимошенко й її адвокатом Сергієм Власенком.

(Не)залежна експертиза

Зустріч із Тимошенко була вкрай важливою для команди Крейґа. Юрист наполягав на тому, що він не може видати звіт без її свідчень. Із цим погодилися Манафорт і українська влада. Крейґ наполягав, що це необхідно, щоб його фірма зберегла репутацію. Українській же владі репутація його фірми була важлива, щоб міжнародна спільнота визнала звіт незалежним.

У листуванні з Манафортом Крейґ писав, що боїться, що чернетку його звіту зіллють журналістам: «Найгірше, що може трапитись із цим проєктом, із нашою фірмою, з твоїм клієнтом і зі мною, – це якщо хтось із вашої сторони зіллє журналістам неправдиву історію, що «Skadden визнала Тимошенко винною». Така історія була б катастрофою».

Втім, зустріч із Тимошенко була під загрозою зриву. Сергій Власенко ставився підозріло до юристів Skadden через незрозумілі джерела їхнього фінансування. Під час допиту на суді Крейґ признався: якби Власенко також дізнався про те, що Skadden допомагала прокуратурі в другому суді над Тимошенко, то зустрічі б не відбулось. Більше того: тоді б про додаткову співпрацю взнали ЗМІ, і весь проєкт «Veritas» опинився б під загрозою, адже стало б зрозуміло про конфлікт інтересів. Але згодом про зустріч таки вдалось домовитись в обхід Власенка – цьому посприяли лобісти Тимошенко в США. Зрештою, як влада, так і опозиція були вислухані. Це дозволило закінчити звіт.

Попередній текст завершили писати у вересні. Втім, український уряд отримав його лише в листопаді – протягом двох місяців у нього вносили правки і перекладали на російську й українську мову.

У суді Крейґ стверджував, що його звіт вийшов абсолютно незаангажованим.

Як я можу бути агентом іноземного уряду, якщо робив протилежне до інтересів цього уряду?

«Ми приїхали в Україну як незалежна група експертів, а не для того, щоб написати те, що хотів уряд. Вони хотіли написати, що політичного переслідування не було. Я ж не робив жодних висновків, а просто навів факти. І серед іншого вказав також на те, що в процесі над Тимошенко були порушення! – емоційно переконував присяжних Крейґ. – Як я можу бути агентом іноземного уряду, якщо робив протилежне до інтересів цього уряду?»

Та, схоже, в Києві так не вважали. За словами Пола Манафорта, український уряд і Генпрокуратура були неабияк задоволені проєктом. Після закінчення роботи в листі до Крейґа він писав: «Початковий розвиток дуже ефективний, і ти став до всього цього ключем. Принаймні, сьогодні всі в Києві дуже щасливі. Їм сподобався звіт, і особливо те, як медіа його обігрують. В моїх розмовах з європейцями реакція дуже позитивна… Час для святкової вечері, я пригощаю!»

«Я радий, що все вийшло так добре. Пан Власенко дуже дурний чоловік і щодня завдає шкоду справі своєї клієнтки», – відписав йому Крейґ. І додав, що його запрошують на особисту зустріч із Віктором Януковичем.

Але від самого звіту не було б такого ефекту, якби не величезна піар-кампанія, яка розгорталась паралельно із його написанням. Поки Крейґ і його команда працювали над юридичним аспектом звіту, піарники розробляли стратегію його промоції й ефективної подачі. Вона включала медіатренінги для Генпрокуратури й уряду України, методички для міністрів і послів, прописані відповіді на запитання журналістів, покроковий план публікацій у світових ЗМІ й зустрічі із ключовими західними політиками.

Про це детальніше читайте в наступному матеріалі, який буде опублікований у суботу, 7 вересня.