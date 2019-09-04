Присяжні у США визнали екс’юриста Обами невинуватим через пов’язану з Україною роботу в 2012 році

Суд присяжних у Вашингтоні визнав колишнього юриста в адміністрації президента США Барака Обами Грегорі Крейга невинуватим за висунутими йому раніше звинуваченнями, повідомляють американські ЗМІ. Американські прокурори звинувачували правника у наданні неправдивої інформації посадовцям Міністерства юстиції США стосовно його співпраці з політтехнологом Полом Манафортом на користь уряду України.

Суть справи полягала в тому, чи працював Крейг у 2012 році як лобіст на користь українського уряду, коли спілкувався з журналістами. Наприклад, він поділився копією свого звіту, який стосувався судового процесу над Юлією Тимошенко, з Дейвідом Сенгером з The New York Times,

Ранше американські ЗМІ повідомили, що український бізнесмен Віктор Пінчук сплатив видатки на складання американськими юристами компанії Skadden Arps звіту 2012 року, який намагався представити переслідування колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з боку уряду Віктора Януковича в позитивному світлі.

Хоча замовником звіту виступив уряд України, видатки у більш ніж чотири мільйони доларів сплатив Віктор Пінчук. Таку інформацію розкрив у серпні 2019 року Даг Шон, політолог Демократичної партії США, виступаючи в окружному суді Вашигтона як свідок у справі роботи на Україну колишнього радника президента Барака Обами Грегорі Крейга.

Саме для того, щоб приховати роль Віктора Пінчука у звіті, Крейг не зареєструвався як лобіст на користь іноземної установи, порушивши закон, припускала сторона обвинувачення . Прокурор заявив, що виплату від Пінчука було проведено через офшорні рахунки Манафорта на Кіпрі, пише видання The Washington Examiner.

Шон заявив, що отримав першу виплату обсягом 150 000 доларів від Фонду Пінчука і передав її юристам компанії Skadden, а після того виплатами опікувався Манафорт. Шон все ж підтвердив, що на запит Крейга в 2012 році про те, чи можна розкрити роль Пінчука й Шона у звіті, він відповів негативно.

У справі, що стала результатом розслідування втручання Росії до виборів США, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, прокуратура США висунула низку обвинувачень у порушенні правил здійснення лобістської діяльності. Американський закон вимагає належної реєстрації від осіб, які проводять діяльність в політичних колах США на користь іноземної установи чи особи.

Сторона захисту наголосила, що зі свідчень Шона випливає, що Крейг не прагнув отримати роботу від Манафорта і спочатку не знав про участь у проекті цього політтехнолога.

Якщо б 74-річного Крейга визнали винним, йому могло загрожувати до п’яти років ув’язнення і штраф до 250 тисяч доларів.

Фірма Skadden досягла досудового врегулювання з Міністерством юстиції США і виплатила 4,6 мільйона доларів – ту суму, яку отримала за складання звіту від української сторони, нагадує The Washington Examiner.