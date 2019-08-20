У США стверджують, що Пінчук працював з Манафортом. Але він – не єдиний український олігарх, якого в цьому підозрюють

Українського бізнесмена Віктора Пінчука викликали на допит в Генеральну прокуратуру України в справі так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів Януковича – він має з’явитись там 27 серпня. За збігом, це сталось одразу після того, як окружний суд Вашингтона почав розгляд справи, яка також з цим пов’язана і де фігурує Пінчук. Він начебто співпрацював із Полом Манафортом (колишній керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа, колишній радник експрезидента України Віктора Януковича, який втік до Росії – ред.) і оплачував послуги лобістів Януковича у США. Та Пінчук – не єдиний український олігарх, якого підозрюють у таких зв’язках. Він начебто був одним з кількох українських можновладців, які оплачували послуги Пола Манафорта. Загалом Манафорт за час роботи на Януковича заробив 60 мільйонів доларів. Нагадаємо, чиї ще прізвища фігурували у документах розслідування.

Уся інформація базується на оприлюднених документах розслідування Роберта Мюллера та свідченнях протягом слухань справи. Загалом були три основні фігури: Рінат Ахметов, Сергій Льовочкін та Борис Колесников. Саме вони через свої рахунки на Кіпрі нібито відмивали гроші для Манафорта і оплачували його послуги. Згодом адвокат американського політтехнолога скаже у суді, що на такому способі оплати наполягали українські клієнти – аби приховати транзакції.

Ключовою особою в цій історії є Рінат Ахметов. Саме він свого часу познайомив Януковича з Манафортом. Компанія Ахметова SCM Group була одним із найбільших спонсорів Партії регіонів, тож олігарх оплачував розробку бренду партії, її структури, створення передвиборчої кампанії тощо. Втім, в офісі Ахметова будь-яку співпрацю заперечують: кажуть, що припинили її ще в 2005 році. За версією Forbes, Рінат Ахметов сьогодні є найбагатшим українцем – його статки перевищують 6 мільярдів доларів.

Ще один фігурант, якого в листуванні Манафорт згадував трьома літерами BVK –​ Борис Колесников. Близький соратник Ахметова і тодішній міністр інфраструктури, за свідченнями, теж платив Манафорту за розбудову Партії регіонів. Втім, Колесников переконує, що не заплатив політтехнологу жодного долара чи гривні. На останніх виборах політик балотувався у Верховну Раду від «Опозиційного блоку», проте з мінімальною різницею програв на своєму окрузі кандидату від «Опозиційної платформи».

Та всі основні потоки грошей начебто йшли через Сергія Льовочкіна, на той час голови Адміністрації президента. Деталі про це розповів колишній партнер Манафорта Рік Гейтс: він згадував, як вони їздили до Льовчкіна за грошима. Льовочкін контролював компанію Telmar Investments та інші компанії, які через Кіпр здійснювали платежі. За матеріалами справи, голова адміністрації Януковича збирав гроші з різних українських олігархів, передавав Манафорту, а собі брав відсоток. Сам чоловік неодноразово називав цю інформацію неправдивою. Зараз Льовочкін пройшов у Верховну Раду від «Опозиційної платформи» – він входив у першу п’ятірку списку. За інформацією українських медіа, саме Льовочкіну належала ідея провести телеміст між каналами NewsOne та «Россия 24» на початку липня цього року.

Ще три прізвища фігурували в розслідуванні дій Манафорта –​ Сергій Тігіпко, Андрій Клюєв та Віктор Пінчук, про якого ми вже згадували. Тігіпко нібито сплачував за лобістські проєкти у ЄС та США – гроші переказував через кіпрську фірму. А Клюєв, голова РНБО за часів Януковича, згідно з матеріалами розслідування, платив за соціологічні опитування.

Пінчук згадується в одному випадку. Колишній юрист Білого дому за часів Обами, а потім юрист фірми Skadden Грегорі Крейг, якого зараз судять в США, звинувачуючи в прихованій роботі на Януковича, стверджує: український олігарх через Манафорта заплатив йому понад 4 мільйони доларів. Саме стільки коштувало підготувати юридичний звіт про переслідування Юлії Тимошенко, в якому дії Януковича подавались у позитивному світлі. Спочатку роль Пінчука в цьому хотіли приховати: саме тому, за версією слідства, Крейг і не зареєструвався лобістом. Пінчук, як і всі інші згадані олігархи, від такої співпраці відхрещується.

Розслідування в справі «чорної бухгалтерії» Партії регіонів Януковича триває вже не один рік. Нещодавно український спецпрокурор Сергій Горбатюк заявив, що після завершення слідства над Манафортом Генпрокуратура звернулась до Міністерства юстиції США про співпрацю. Зараз на допит як свідка запросили Віктора Пінчука. Можливо, після цього в Україні зацікавляться свідченнями й інших фігурантів справи.