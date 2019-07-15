Генпродюсера телеканалу NewsOne допитали в СБУ

Генерального продюсера телеканалу NewsOne Василя Голованова допитали у Службі безпеки України в рамках розслідування справи про державну зраду у зв’язку з наміром цього каналу провести телеміст із російським телеканалом «Россия-24». Як повідомили у прес-центрі СБУ, слідчі допитали Голованова в рамках доручення Генеральної прокуратури України, інформує агентство «Інтерфакс-Україна».

Сам Василь Голованов підтвердив факт допиту. При цьому він заявив, що під час розмови підписав документ про нерозголошення інформації, тому не повідомить деталей допиту.

Він також твердив, що цей допит є «тиском на свободу слова».

Раніше, 9 липня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила провести позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsOne через спершу озвучений, але потім скасований намір провести телеміст із російським телеканалом «Россия-24». «Якщо ми доведемо факти розпалювання ворожнечі, це буде вже друга санкція до телеканалу, яка дасть змогу нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії», – заявив тоді член Нацради Сергій Костинський.

А низка організацій правого спрямування провела 8 липня акції протесту під будівлею офісу президента України і самого телеканалу з вимогою закрити NewsOne.

Того ж дня, 8 липня, генеральний прокурор України повідомив про виклик на допит власника телеканалу NewsOne Тараса Козака і ведучого Василя Голованова щодо наміру провести телеміст із російським державним каналом. «У зв’язку з намірами телеканалу NewsOne провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України», – написав Юрій Луценко у фейсбуці. За його словами, готується також подання до суду щодо арешту активів NewsOne.

Також 8 липня телеканал NewsOne заявив, що відмовляється від спільного проекту з російським телеканалом «Россия-24» з назвою «Надо поговорить». Канал твердив тоді, що проти нього «була розпочата масована інформаційна атака» і лунали «прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їхніх близьких».

Президент Володимир Зеленський назвав ідею проведення такого телемосту «дешевим піар-ходом перед виборами, мета якого – знову поділити нас», і пообіцяв «відповідну» реакцію «задля збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України».

Також ідею такого телемосту критикувала низка українських політичних сил і їхніх лідерів, її засудили в НСЖУ.

Попереднього перед тим дня, 7 липня, цей телеміст анонсував у Росії Дмитро Кисельов, телеведучий, заступник гендиректора російського державного медіахолдингу ВДТРК, до якого належить і канал «Россия-24», і гендиректор російського державного пропагандистського агентства «Росія сьогодні», на 12 липня. Після відмови каналу NewsOne брати участь у цьому проекті «телеміст» уже односторонньо провів інший російський канал із держхолдингу ВДТРК, «Россия-1».