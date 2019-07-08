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08 Липень 2019, Київ 21:29
Новини | Політика

СБУ і поліція отримали «низку доручень» для гарантування інформаційної безпеки – РНБО

Секретар РНБО Олександр Данилюк 8 липня провів нараду з питань забезпечення інформаційної безпеки

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Служба безпеки України і Національна поліція отримали низку доручень щодо гарантування інформаційної безпеки країни, повідомляє Рада національної безпеки і оборони України.

За повідомленням, секретар РНБО Олександр Данилюк 8 липня провів нараду з питань забезпечення інформаційної безпеки. «За підсумками наради було дано низку доручень, зокрема, Службі безпеки України і Національній поліції України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки з неухильним дотриманням свободи слова», – йдеться в повідомленні.

Про те, які це доручення, в РНБО не уточнили.

8 липня низка українських політичних сил і їхніх лідерів виступили з критикою телемосту, який державний телеканал «Россия 24» планував провести з українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne.

Націоналісти на Банковій вимагали закрити телеканал NewsOne – відео
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Націоналісти на Банковій вимагали закрити телеканал NewsOne – відео

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Під стінами NewsOne відбувається акція протесту, попри те, що телеканал оголосив про скасування планованого телемосту.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про виклик на допит власника і ведучого телеканалу NewsOne через намір провести спільний телеміст із російським державним каналом.

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