СБУ і поліція отримали «низку доручень» для гарантування інформаційної безпеки – РНБО

Служба безпеки України і Національна поліція отримали низку доручень щодо гарантування інформаційної безпеки країни, повідомляє Рада національної безпеки і оборони України.

За повідомленням, секретар РНБО Олександр Данилюк 8 липня провів нараду з питань забезпечення інформаційної безпеки. «За підсумками наради було дано низку доручень, зокрема, Службі безпеки України і Національній поліції України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки з неухильним дотриманням свободи слова», – йдеться в повідомленні.

Про те, які це доручення, в РНБО не уточнили.

8 липня низка українських політичних сил і їхніх лідерів виступили з критикою телемосту, який державний телеканал «Россия 24» планував провести з українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne.

Під стінами NewsOne відбувається акція протесту, попри те, що телеканал оголосив про скасування планованого телемосту.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про виклик на допит власника і ведучого телеканалу NewsOne через намір провести спільний телеміст із російським державним каналом.