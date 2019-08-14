ГПУ викликає Віктора Пінчука на допит

Генеральна прокуратура України викликає бізнесмена Віктора Пінчука на допит 27 серпня об 11:00.

Пінчука викликають як свідка в кримінальному провадженні номер 42016000000002148, яке зареєстроване 19 серпня 2016 року.

За даними ЗМІ, мова йде про так звану справу «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

30 травня 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідування на підставі заяви ексзаступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака про «чорну бухгалтерію» «Партії регіонів».

Трепак в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня. Україна» заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки низці колишніх і нинішніх високопосадовців. За його словами, йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів.

У червні 2018 року Генеральна прокуратура України повідомляла, що обвинувальні акти у кримінальних провадженнях щодо так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів до суду не направляли, і відповідно рішень суду у справі не було.

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