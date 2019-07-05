Вакарчук розповів про останню зустріч із Пінчуком

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що востаннє бачився з бізнесменом Віктором Пінчуком у травні під час засідання наглядової ради меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

«Ми обоє є членами наглядової ради музею Голокосту «Бабин Яр». Ми хочемо у Києві зробити великий історичний меморіал і музей Голокосту. Ми зустрічалися – це було в травні. Говорили тільки в рамках цього. Ми говорили приватно, може, хвилину. Ну, і в рамках ще декількох людей. Плюс я провів дві години за круглим столом. Ми говорили про те, якою має бути наступна наша стратегія», – сказав Вакарчук.

У відповідь на питання, чи радив Пінчук іти в політику, Вакарчук сказав: «Я не говорю з ним про це».

«Я не говорю з жодним олігархом про те, йти мені в політику чи ні. Мене, при всій повазі, цікавить думка звичайних людей. Найбільше я радився зі своїм сумлінням, зі своєю сім’єю, з багатьма людьми, які для мене є моральними авторитетами. Йти в політику – це порада не професійна, це більше порада емоційна або моральна», – заявив лідер партії «Голос».

​Політична сила Вакарчука братиме участь у дострокових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року.