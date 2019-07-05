Вакарчук про попередній і теперішній досвід походу у Раду: «це дві великі різниці»

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук в інтерв’ю Радіо Свобода назвав «двома великими різницями» свій попередній і теперішній досвід походу у Верховну Раду.

«Одна справа – іти у Верховну Раду, будучи частиною команди, яка декларує одне, а робить насправді інше, будучи фактично «білою вороною», бачачи, як твої ж колеги по твоїй фракції займаються корупцією, говорять неправду або фактично займаються лобіюванням власних інтересів. І зовсім інша історія – мати власну потужну команду, мати фракцію в парламенті і партію, яка повністю відповідає твоїм принципам та бажанням щось змінити. Це абсолютно дві великі різниці», – сказав Вакарчук в інтерв’ю Радіо Свобода.

На позачергових парламентських виборах 2007 року лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук був обраний до Верховної Ради за списками блоку «Наша Україна – Народна самооборона». У вересні 2008 року він подав заяву про складання депутатських повноважень, через три місяці парламент позбавив його мандата. За час роботи в Раді Вакарчук не подав жодного законопроєкта.

Новостворена партія «Голос» Святослава Вакарчука братиме участь у дострокових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року.