Вакарчук відреагував на порівняння його концертів з «гречкою» на виборах

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук відкидає порівняння його концертів з «гречкою» під час передвиборчої кампанії.

«Різниця в тому, що ми не пропонуємо комусь, хто не може потрапити на концерти «Океан Ельзи», спеціально потрапити на них зараз. Вони відкриті і вільні. Такі ж, які були під час Майдану в Києві, у Краматорську, Сєвєродонецьку, Маріуполі, коли ми давали ці відкриті концерти на площах або на стадіонах безкоштовні. Вони відбувалися до виборчої кампанії і будуть відбуватися після, тому що це моя позиція. Людям потрібно давати якісь позитивні емоції», – сказав Вакарчук в ефірі телеканалу ICTV.

Він запевняє, що на безкоштовних концертах «Океан Ельзи» «немає жодної політичної агітації».

«Це звичайні концерти «Океану Ельзи», – заявив Вакарчук.

Дострокові вибори до парламенту України заплановані на 21 липня. Партія «Голос» Святослава Вакарчука братиме в них участь.