Зеленський розповів «Схемам», чи просив у нього щось Пінчук

У відповідь на питання журналістів програми «Схеми», чи просив олігарх Віктор Пінчук щось в обмін на те, щоб переконати Леоніда Кучму очолити Тристоронню контактну групи у Мінську, президент Володимир Зеленський зазначив, що ніхто у нього «нічого не просить, всі знають, чим це закінчиться». Про це йдеться у розслідуванні «Пін-код до влади» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти запитали у президента, чи озвучував йому олігарх Пінчук умови, на яких він погодиться переконувати Кучму представляти Україну на перемовинах у Мінську.

– Навіщо це Пінчуку? Він щось просив взамін? Його інтереси також в Росії...

– Всі знають, що ніхто у мене нічого не просить. Всі знають, чим це закінчиться.

– Тобто Пінчук просто сидів поряд? І допомагав вмовляти Кучму?

– Так і є. Це є правда.

– Які аргументи у нього були?

– Що це треба державі – і все. А які у нього можуть бути аргументи?

Раніше «Схеми» також повідомляли, як ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Близько 19 години вечора п’ятниці автомобіль олігарха виїхав з бокових воріт АП, біля яких на нього чекала автівка супроводу.

Цю ж машину та машину охорони експрезидента Леоніда Кучми журналісти помітили біля тих самих воріт Адміністрації президента Зеленського також у вівторок 28 травня.

Після публікації цієї новини у Володимира Зеленського пояснили, що Пінчук приїжджав тоді до АП із експрезидентом України Леонідом Кучмою для консультацій щодо повернення останнього до мінського процесу.

«Власне, він (Пінчук – ред.) справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. І приїжджав він з другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка сьогодні була йому запропонована – очолити Тристоронню контактну групу та представляти Україну», – заявила прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель під час брифінгу.

Водночас адміністрація Зеленського не повідомила про цю зустріч із олігархом до оприлюднення інформації журналістами 3 червня. Також там не пояснили, чому Віктор Пінчук супроводжував експрезидента, який є його зятем. Не згадали в АП, у тому числі, що робили автівка супроводу олігарха та машина охорони Кучми біля тих самих воріт Адміністрації президента Зеленського також у вівторок, 28 травня.

3 червня президент України Володимир Зеленський офіційно оголосив, що другий президент України Леонід Кучма знову представлятиме Київ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі, яка працює в Мінську.

Згодом в інтерв'ю Радіо Свобода президент України Володимир Зеленський підтвердив свої зустрічі з українськими олігархами, але зміг згадати лише про розмову з Віктором Пінчуком, приїзд якого в Адміністрацію президента зафіксували «Схеми».

Зеленський вкотре уточнив, що приїзд Пінчука був пов’язаний із рішенням про повернення його тестя, другого президента України Леоніда Кучми, до роботи в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі: «Пан Пінчук приїжджав, це було пов’язано з Леонідом Кучмою. Тому, що ми Леоніда Даниловича дуже просили, щоб він був головою ТГК у Мінську».