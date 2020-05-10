Львівщина відклала послаблення карантину через ріст захворюваності на COVID-19

У Львові послаблення карантину почнуться пізніше, ніж планувалося раніше – про таке рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомляє Львівська обласна державна адміністрація 10 травня.

Таке відтермінування пов’язано зі збільшенням кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в області.

«Враховуючи збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов’язує продовжити карантин до 15 травня. Відтак, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15-го», – цитує пресслужба Львівської ОДА заступника її голови Тараса Греня.

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За даними ОДА, за попередню добу на території області лабораторним методом підтвердили наявність коронавірусу в 54 людей, госпіталізували 13 людей. На самоізоляції перебуває 158 мешканців області, на стаціонарному лікуванні – 260 хворих, 22 – у реанімації. Шестеро людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

«За увесь час COVID-19 підтверджено у 753 осіб. Заперечено у 2650 людей. Померло 20 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 152 людини», – свідчать дані адміністрації.

Станом на ранок 10 травня в Україні виявили 15 232 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, з низ 391 людина померла, 3 060 – одужали.