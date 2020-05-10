Кличко назвав райони-лідери з поширення коронавірусу в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що останнім часом найбільша динаміка захворюваності на COVID-19 спостерігається в Дарницькому та Деснянському районах столиці.

«Ці райони – густонаселені і чимало людей не дотримуються правил безпеки», – зазначив Кличко.

Він додав, що кількість киян, у яких лабораторно підтвердили коронавірусне захворювання, збішилася за минулу добу на 34 людини. Померли за минули добу – 3, одужали – 4.

«На сьогодні в столиці 1805 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 37 випадків – летальні. Серед тих, що захворіли: 23 жінки віком від 22 до 79 років. Та 11 чоловікiв від 22 до 74 років. До лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів», – додав мер Києва.

За даними МОЗ, станом на 10 травня в Україні підтверджено 15 232 випадки COVID-19, померла 391 людина, 3 060 – одужали.