Кернес: харківське метро запрацює з 25 травня

Харківський метрополітен відновить роботу з 25 травня, повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес.

Він пояснив це рішення послабленням карантину, яке ухвалив Кабінет міністрів.

«Нагадую, що карантин не скасований, а тільки послабений, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, в тому числі метро – діє і сьогодні», – йдеться в заяві мера.

Відновлення роботи громадського транспорту в Києві анонсував 21 травня мер столиці Віталій Кличко.

Читайте також: «За «поганого» Петі я відкрив п’ять нових тролейбусних маршрутів, а за «хорошого» Вови – жодного» – Борис Філатов​

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.

Відповідно до рішення уряду, від сьогодні у тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають встановленим МОЗ критеріям щодо нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу (не більш ніж 12 на 100 тисяч населення), кількості тестувань (не менш ніж 12 на 100 тисяч населення) та наповненості ліжкомісць (не більше ніж 50%) в лікарнях, відновлюється робота громадського транспорту.