Криклій: з 1 червня відновляться залізничні перевезення

«Укрзалізниця» відновить пасажирські перевезення з 1 червня. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час інспекційного огляду станції «Київ-Пасажирський».

«Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції «Київ-Пасажирський» вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал», – заявив міністр.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.