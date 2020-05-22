У МОЗ назвали області, які можуть послабити карантин. У Києві критерії не виконані

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило список областей, які виконали умови, необхідні для послаблення карантину. За даними МОЗ, критерії переходу до другого етапу виходу з карантину виконали 13 українських регіонів із 25.

Це Вінницька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

У Києві не виконаний один із трьох критеріїв ¬– число нових хворих на 100 тисяч населення (15,6) перевищує рекомендований МОЗ поріг 12. Попри такі показники, столичний міський голова Віталій Кличко на брифінгу 22 травня попросив внести Київ до переліку регіонів, де можна послабити карантин.

Разом із тим, як написав у фейсбуці ексзаступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, є кілька регіонів, де захворюваність є дуже низькою, але через нормативи МОЗ недотримана умова про понад 12 тестів на 100 тисяч населення.

«У нас тут система адаптивного карантину зависла. Ось інструкція, як взяти хорошу ідею адаптивного карантину, поколупатися в ній цвяхом, і, як завжди, отримати все, як завжди.

1. Робите загальну кількість тестів (на 100 тис.) критерієм виходу з карантину. Ніби сучасно і по-молодьожному.

2. Пишете в протокол лікування COVID-19, що тести проводити треба контактам лише уже хворих людей.

3. Стає менше хворих – стає менше тестів.

4. Стає менше тестів – ви не можете послабити карантин. Як Полтавська область, де хворих уже майже немає», – вказав ексчиновник на ваду підходу МОЗ.

Відповідно до рішення уряду, від сьогодні у тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають встановленим МОЗ критеріям щодо нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу (не більш ніж 12 на 100 тисяч населення), кількості тестувань (не менш ніж 12 на 100 тисяч населення) та наповненості ліжкомісць (не більше ніж 50%) в лікарнях, відновлюється робота громадського транспорту. З 25 травня має бути відновлена робота метрополітену, а також дитячих садків.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19. Влада повідомила, що в Україні передбачені п'ять етапів виходу з карантину.