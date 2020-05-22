В Україні розпочався адаптивний карантин, який триватиме до 22 червня

В Україні рішенням Кабінету міністрів із 22 травня до 22 червня починає діяти адаптивний карантин.

Відповідно до рішення уряду від сьогодні у тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають встановленим МОЗ критеріям щодо нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу (не більш ніж 12 на 100 тисяч населення), кількості тестувань (не менш ніж 12 на 100 тисяч населення) та наповненості ліжкомісць (не більше ніж 50%) в лікарнях, відновлюється робота громадського транспорту. З 25 травня має бути відновлена робота метрополітену, а також дитячих садків.

Відтак, із 22 травня у цих регіонах дозволяється проведення спортивних заходів до 50 осіб та без глядачів (заходи понад 50 осіб погоджуються з МОЗ), проведення релігійних заходів (не більше однієї особи на 10 метрів квадратних), відновлює роботу міський (окрім метрополітену), приміський та внутрішньообласний транспорт, дозволена діяльність готелів (без ресторанів). Вже із 25 травня заплановане відкриття роботи метро і буде дозволене відвідування дошкільних закладів.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19. Влада повідомила, що в Україні передбачені п'ять етапів виходу з карантину.