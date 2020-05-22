Вірянам розповіли правила повернення до церков після часткового дозволу збиратися на богослужіння

У зв’язку з частковим дозволом уряду проводити релігійні заходи з 22 травня вірянам в Україні розтлумачили правила, за якими можуть відбуватися богослужіння в умовах так званого адаптивного карантину, що залишається в дії до 22 червня.

«Відповідно до рішення Кабінету міністрів України, дозволяється проведення богослужінь за умови участі не більше однієї особи на 10 метрів квадратних площі храму. Перед тим, як піти на богослужіння потрібно виміряти температуру. Варто залишитися вдома, якщо ви погано почуваєтесь чи маєте ознаки респіраторних захворювань, контактували нещодавно з хворими. У разі доброго самопочуття, до храму заходити лише в масках. У тому разі, коли людина її не має із собою, парафія має запропонувати її вірянам. Також у храмі обов’язково мають бути наявні дезінфікуючі засоби, розташовані одразу при вході. Окрім цього, варто регулярно дезінфікувати храм та поверхні, хоч для вшанування ікон досі достатньо поклону», – повідомили у четвер в пресслужбі Православної церкви України.

У ПЦУ також зазначили: якщо храм заповнений відповідно до норм карантину, інші віряни можуть брати участь у богослужінні на території храму – із дотриманням «соціальної дистанції».

«Для цього священнослужителям варто попередньо позначити місця для зручності та безпеки вірян. За можливості – розташувати на вулиці засоби трансляції. Причастя буде, як і раніше, подаватися кожному окремо в руки. Перед самим таїнством як і священник, так і миряни повинні окремо продезінфікувати руки», – повідомили в ПЦУ.

Раніше також галава Греко-католицької церкви України, блаженніший Святослав заявив, що очолювана ним церква підтримує правила обмежень під час карантину і виступає за дотримання рекомендацій, щоб храми і осередки церкви були безпечними для вірян.

У регіонах, де епідеміологічні показники відповідають встановленим Мінохорони здоров’я критеріям щодо COVID-19 (по кількості нових випадків, тестувань і наявності лікарняних ліжок) із 22 травня уряд дозволив проведення релігійних заходів (не більше однієї особи на 10 метрів квадратних).

Із запровадженням карантину з 12 березня в Україні влада заборонила масові заходи, в тому числі церковні. Втім, з 11 травня відбулося деяке пом’якшення карантинних обмежень, що однак не зачепило церкву та релігійні організації, де особливо в окремі дні спостерігається скупчення людей. Представники духовенства просили пом’якшити обмеження і для церков.

Більшість конфесій, щоб убезпечити своїх вірян від загрози зараження коронавірусом, з початком карантину почали відправляти літургії онлайн. Втім, поліція фіксувала і випадки порушення обмежувальних заходів, про такі, серед інших, повідомляли – в Києво-Печерській лаврі у Києві, Почаївській – на Тернопільщині, Святогірській – на Донеччині.

Від сьогодні і до 22 червня в Україні почав діяти так званий адаптивний карантин.