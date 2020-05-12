Уряд просять пом’якшити карантин для церков

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій надіслала до уряду пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень для релігійних організацій, йдеться на сайті ради 12 травня.

«Переконані, що ефективна діяльність церков і релігійних організацій щодо душпастирської опіки та задоволення релігійних потреб громадян є надзвичайно важливою з огляду на складні життєві обставини, в яких опинилися багато наших співвітчизників у зв’язку з пандемією COVID-19», – йдеться у заяві Ради церков.

Повідомляється, що відповідне звернення було надіслане ще 7 травня.

Серед пропозицій: не забороняти літургії і обряди, якщо у храмі присутня одна людина на 5 метрів квадратних у масці з дотриманням дистанції і якщо богослужіння чи інший обряд проходять на відкритому повітрі. Також пропонується не поширювати вимогу обов’язкової самоізоляції по віку (60 років і більше) на священників і залучених до церковної служби осіб.

Із запровадженням карантину в Україні влада заборонила масові заходи, в тому числі церковні. Втім з 11 травня відбулося деяке пом’якшення карантинних обмежень, що однак не зачепило церкву та релігійні організації, де особливо в окремі дні спостерігається скупчення людей.

Більшість конфесій, щоб убезпечити своїх вірян від загрози зараження коронавірусом, з початком карантину почали відправляти літургії онлайн. Втім поліція фіксувала і випадки порушення обмежувальних заходів, про такі, серед інших, повідомляли – в Києво-Печерській лаврі у Києві, Почаївській – на Тернопільщині, Святогірській – на Донеччині.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня.