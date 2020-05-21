Кличко: наземний громадський транспорт у Києві відновить роботу 23 травня, метро – 25-го

Від 23 травня в Києві в звичайному режимі розпочне працювати наземний громадський транспорт, а з 25 травня – метрополітен, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Як бачите, вірус не відступає. І дуже важливо, наскільки всі будуть дотримуватися правил. Особливо, коли ми послаблюємо обмеження. Тому не втомлюся звертатися до киян: не нехтуйте своєю безпекою, своїм здоров’ям та здоров’ям людей, які поруч! Щодо наступного етапу послаблень», – сказав Кличко 21 травня під час онлайн-брифінгу.

Крім того, за його словами, з 23 травня розпочнуть роботу магазини площею до 1000 квадратних метрів, відкриються спортивні й дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях.

Від 25 травня, крім метро, також відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

«Рішення щодо дати відкриття великих торгових центрів ми ухвалимо окремо. Після того, як метро відновить роботу», – зазначив мер Києва.

Із 1 червня в столиці розпочнуть працювати:

дитячі садочки і школи для випускників 11-х класів, що складатимуть ЗНО;

заклади професійно-технічної і вищої освіти для випускників та абітурієнтів;

відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спорзали та фітнес-центри (без роботи басейнів);

відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

«Хочу підкреслити: всі заплановані послаблення будуть запроваджені та діятимуть, якщо не погіршиться ситуація з розповсюдженням вірусу. Тому все залежатиме від того, наскільки кияни свідомо поставляться до елементарних, але таких необхідних заходів безпеки. Бо послаблення обмежень – це не ігнорування вірусу! А розуміння того, що його треба взяти під контроль і навчитися жити дещо в інших реаліях», – наголосив Кличко.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.