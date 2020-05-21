Минулої доби зафіксовано 476 нових випадків COVID-19, 15 людей померли – Степанов

Станом на ранок 21 травня в Україні зафіксовано 476 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це під час онлайн-брифінгу розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«За минулу добу захворіли 476 осіб, із них 29 дітей та 76 медпрацівників. Було госпіталізовано 115 осіб», – заявив Степанов.

Від коронавірусної хвороби померли 15 людей, 272 одужали.

Напередодні повідомляли про 354 хворих.

Загалом від початку епідемії в Україні виявили 19 706 хворих на COVID-19, з них 6 227 пацієнтів одужали, 579 – померли.