Число інфікованих коронавірусом у світі сягнуло 5 мільйонів

Число людей, інфікованих коронавірусом у світі, зранку 21 травня сягнуло 5 мільйонів, свідчать дані університету Джонса Гопкінса. За час пандемії померли понад 328 тисяч людей, одужали 1 мільйон 900 тисяч.

Найбільше людей заразилися COVID-19 у США – 1 мільйон 552 тисячі людей. У цій країні померли 93 з половиною тисяч пацієнтів, одужали понад 294 тисячі.

Близько 300 тисяч інфікованих – у Росії та Бразилії, майже 250 тисяч у Великій Британії, близько 230 тисяч – в Іспанії та Італії.

В Україні, за оприлюдненими 20 травня даними, лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 людини, 5955 пацієнтів одужали. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.