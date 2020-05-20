В Україні за добу зафіксували 354 нові випадки COVID-19

Станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За останню добу зафіксовано 354 нових випадки, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Раніше цього тижня в Україні фіксувалося зниження кількості нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за попередню добу, станом на ранок 19 травня, нових випадків інфікування було 260.

Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 людини, 5955 пацієнтів одужали. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років