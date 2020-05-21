Львівські медики одягнули «левів» у вишиванки

У День української вишиванки у Львові медичних працівники одягнули у вишиванки і в маски скульптури левів на площі Ринок. Це була акція вдячності всім медикам за їхню працю у час епідемії коронавірусу.

«Вишиванка – це символ ідентичності українського народу, душі. Це та надія, яка нам допомагає і об’єднує всіх українців. Зараз такий час, коли нам потрібна об’єднана Україна, віра, надія, любов, підтримка, щоб пережити цю ситуацію. Нам надали вишивані маски з вдячністю лікарям, які працюють», – каже лікар Наталія Матолінець.

«Живемо у незвичному режимі, але тримаємося, мусимо, бо працюємо у сфері, де мусимо допомагати людям. Маємо надію, що це закінчиться і Львів повернеться до свого життя. Ми живуча нація і вміємо давати собі раду і виберемося з цього», – говорить лікар Олена Смоляр.

Також на площі Ринок у вишиванки та маски одягнули античні статуї Нептуна, Амфітріти, Адоніса.

На сьогодні у Львіській області коронавірусну інфекцію виявили в 1175 осіб. 32 людини померли, 234 пацієнти одужали.

Львів, за словами керівника департаменту охорони здоров’я Львівської міської ради, входить у трійку лідерів серед українських міст, де роблять найбільшу кількість ПЛР-тестувань. Вчора там провели 426 ПЛР-тести і виявили 39 позитивних.