Від тижня до двох доводиться очікувати на результат тесту на коронавірус у Львові

У Львові і Львівській області карантин продовжили до 29 травня, якщо не буде збільшуватись чисельність хворих на коронавірус. Адже на сьогодні число нових випадків COVID-19 зростає. А львівські лабораторії не встигають обробити всі проби на тест ПЛР, і люди очікують на результати від тижня до двох. Величезні черги й охочих, щоб здати проби.

Іще донедавна біля приймального відділення обласної інфекційної лікарні у Львові були великі черги людей, щоб здати проби на дослідження щодо коронавірусної інфекції. Поруч стояли як особи з підозрою, так і ті, кому потрібно було проводити хірургічне втручання. Адже без довідки з результатом на COVID-19 не госпіталізують. Зараз біля лікарні ніякої черги немає, і намет, де брали проби, закрили. З оголошення люди дізнаються, що тут не беруть відбір матеріалу для обстеження методом ПЛР щодо виявлення коронавірусу від осіб, які контактували з інфікованими, чи для планованої госпіталізації.

«Мене сюди скерувала сімейна лікарка, і я дізнався, що тут проби на тест не здам. Яка це організація така для людей? У мене пневмонія, і я маю пройти тестування. У поліклініці у чергу потрібно записуватись», – розповів львів’янин Святослав.

Заступник головного лікаря інфекційної лікарні Ігор Берник пояснив, що відбір матеріалів для планових операцій і від контактних осіб проводить поліклініка.

Бажано мати результат дослідження на 2–3-й день

«За минулу добу у приймальню звернулись 22 особи, 11 госпіталізували з підозрою на COVID-19, 7 – із підтвердженим коронавірусом. Брали проби також. Зараз у нас 173 хворих, із яких у 140 коронавірус. Якщо людина здала проби, то через 7–8 днів буде результат, але це зовсім не означає, що вона не може заразити когось. Звісно, бажано мати результат дослідження на 2–3-й день. Велика кількість людей звертається на проходження тестування, але не варто йти і відразу ставати в чергу, якщо немає в цьому потреби», – каже Ігор Берник.

Лабораторії завалені роботою

Сьогодні на Львівщині 4 лабораторії досліджують тести на коронавірусну інфекцію. У холодильниках зберігається понад 2500 необроблених зразків. Щоб їх усі перевірити, потрібно щонайменше 8 днів. Але щодня додаються від 500 до 600 нових проб із усієї області. Біля лабораторій черги машин із районів, якими приїхали медичні працівники, щоб здати на дослідження відібраний у людей матеріал.

У день ми проводимо 300–400 досліджень

«У день ми проводимо 300–400 досліджень. Тому ми не встигаємо переробити і видати результати людям. Ті особи, які шпиталізовані чи на самоізоляції, то для них не має значення, скільки днів чекати на результат, бо лікуються. Ми робимо тільки безплатні дослідження, тільки за офіційними зверненнями. Приватні лабораторії відправляють проби у Київ, де мають угоди», – каже керівник Лабораторного центру Львівщини Роман Павлів.

У Львові, враховуючи динаміку захворюваності на коронавірус, не зняли обмежень на проведення планових оперативних втручань, партнерських пологів.

Має спрацювати свідомість

«Обмеження залишаються. Натомість почали оперувати в онкоцентрі. Пацієнтові, щоб шпиталізуватись, потрібно пройти тест на ПЛР у поліклініці, де підписана угода, але потім самоізолюватись на час, допоки отримає результат. Тут має спрацювати свідомість», – каже начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Але люди, яким терміново потрібна операція, для прикладу, в онкологічному центрі, змушені проходити тестування на коронавірус у приватних лабораторіях – бо чекати більше ніж тиждень на результат не можуть. Радіо Свобода поспілкувалось із кількома пацієнтами, які розповіли, що боялись стояти у черзі з іншими людьми, щоб здати безплатно проби на тест, бо це ризиковано для них. А очікування на результати до двох тижнів – надто довгий термін.

«Я звертався у приватну лабораторію у Львові. Приїхала медична працівниця додому, була у захисному одязі і все дуже акуратно провела. Я отримав свій результат до 5 днів. Оплата – понад 2 тисячі гривень. Це дорого, звісно, але я маю довідку, у мене негативний результат, і я вже у шпиталі», – розповів львів’янин.

Медики сподіваються, що лабораторні центри розвантажаться, коли розпочнуть проводити імуноферментний аналіз (ІФА-тестування). Власне, ця методика тестування виявляє в організмі людини антитіла, але надійніше, аніж швидкі тести.

«За кордоном таке тестування проводять, і ми до цього готуємось. Це дозволить розширити лабораторне дослідження проб, взятих у людей, і встановити поширеність коронавірусу. Таке дослідження зніме навантаження на наші лабораторії, і це безпечніше для персоналу, там немає живого збудника, бо це у плазмі крові досліджуються певні імуноглобуліни», – каже Роман Павлів.

Але наразі не відомо, коли розпочнуть ІФА-тестування. Бо немає тестів, і, очевидно, спершу проводитимуть їх приватні лабораторії.

На сьогодні у Львові й області підтверджено 1240 випадків інфікування коронавірусом, із них 33 людей померли. 250 пацієнтів одужали. Чим більше проводять тестів, тим більша цифра інфікованих. Але фахівці зазначають, що реальна статистика значно вища, аніж офіційна. Бо багато людей хворіє без жодних симптомів.

Із 22 травня у Львові й області, згідно з рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, не послаблюватимуть карантин. Мова йшла про відновлення громадського транспорту і відкриття дитячих садків, зокрема.