Учені в Україні розробили тести на COVID-19. Про це просили МОЗ і РНБО, але тепер держава їх не закуповує

Євгенія Токар, Сергій Сивко

Україні карантин уже обійшовся в 53,5 мільярди доларів. Такі дані оприлюднила 21 травня Київська школа економіки. Втрати розраховані за прогнозами уряду і Міжнародного валютного фонду.

За офіційними даними, за останню добу в Україні – 442 нові випадки коронавірусного захворювання, всього захворіли 20 148 осіб, померли за весь час 588 людей.

Громадяни скаржаться, що тестів не вистачає, їхніх результатів потрібно чекати надто довго.

В Інституті молекулярної біології Національної академії наук України ще в січні, як тільки з’явилися перші вістки з Китаю, вчені зайнялися розробкою перших у країні ПЛР-тестів на визначення коронавірусної інфекції. Їх створили буквально за кілька тижнів, а потім чекали першого інфікованого в Україні, щоб випробувати тест-систему. Результат підтвердився.

«Як тільки до нас потрапляє кДНК (комплементарна ДНК), то вже весь процес займає буквально 2–3 години. Тобто це досить швидкий метод», – розповідає лаборантка Юлія.

Із проханням про розробку тестів в інститут звернулися Рада національної безпеки і оборони і Міністерство охорони здоров’я. Попросити – попросили, але тести досі не замовили. Ось уже три місяці директор інституту оббиває пороги влади, щоб отримати держзамовлення на тести.

«Звичайно, прикро. Без грошей ми не можемо починати роботу. Нам потрібні якісь стартові капітали, щоб ми закупили дещо», – каже директор Інституту молекулярної біології Михайло Тукало.

Грошей в інституті не вистачає навіть на зарплати – частина співробітників змушена йти в неоплачувану відпустку. На камеру говорити про це тут не хочуть, але ось що написала одна зі співробітниць у фейсбуці: «Ситуація з відпустками за свій рахунок чи переходу установи на 3 або 4 робочі дні (бо не вистачає коштів на оплату праці) не є чимось новим. Це «хороша» щорічна традиція. Проте у минулі роки вірусу не було».

Державні гроші пішли приватній фірмі

У березні президент України Володимир Зеленський доручив МОЗ профінансувати державний інститут. Але міністерство замість цього замовило тести у приватної фірми. Тести також закуповував український великий бізнес у Китаї: літак, який привіз медичний вантаж, куплений бізнесменами, тоді зустрічав президент особисто.

В Інституті молекулярної біології ще на початку карантину виготовили тисячу тестів за власні гроші і відправили в регіони. Далі, кажуть вони, своїх коштів не залишилося. Лабораторії інституту практично простоюють, тоді як результатів тестування на COVID-19 деякі пацієнти змушені чекати тижнями.

Олександр Івашков уже майже місяць не виходить із дому – відтоді, як у нього різко піднялася температура і почався кашель. Рентген показав запалення в легенях, але тест йому зробили не відразу. Результату він чекає вже 17-й день, устиг піти на видужання.

«Хтось мені писав, що вже три тижні немає результату тестів. Ну, це жахливо. Ви розумієте, що ці результати, які надає зараз держава нам (про кількість хворих), – вони з відставанням як мінімум на два тижні. Вони неактуальні. Це я сиджу на самоізоляції, це мій особистий вибір, а якщо люди будуть ходити зі своїм коронавірусом або підозрою на коронавірус серед інших людей…» – обурений Олександр.

Усі чекають на держзамовлення

В інституті кажуть, що лабораторії, які здійснюють тести, не вправляються навіть із мінімальною кількістю, тому такі затримки. Директор інституту Михайло Тукало розповідає, що за місяць до нього надійшло вже 15 заявок на виготовлення тестів – і від мерів українських міст, і від приватних компаній. Але вони все ще чекають великого держзамовлення.

«Коли у нас цей стартовий капітал буде, то через кілька днів ми будемо готові видати 10–20 тисяч тестів на тиждень – тобто тисячу-дві на день», – каже Михайло Тукало.

Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», направив до Міністерства охорони здоров’я питання про те, чому тести закупили не в державного інституту, а в приватної компанії, і чи буде взагалі держзамовлення. Але відповіді немає вже кілька днів.

Оригінал публікації – на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»