Степанов анонсував підписання наказу про початок ІФА-тестування в Україні

Міністерство охорони здоров’я розробило механізм ІФА-тестування в Україні, який зараз проходить процедуру погодження і 18 травня буде підписаний, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо ми говоримо про ІФА-тестування, то це ті тести, які показують рівень антитіл в організмі людини. Тобто показує, хворіє людина на коронавірус, або вже перехворіла. Зараз вже розроблено механізм тестування, де визначено коло осіб і в який спосіб ми будемо їх тестувати. У понеділок мною буде підписаний наказ щодо запровадження ІФА-тестування», – сказав Степанов 16 травня під час онлайн-брифінгу.

За словами міністра, в Україні будуть використовувати як вітчизняні, так і закордонні ІФА тест-системи.

Напередодні Степанов повідомляв, що масову ІФА-діагностику (імуноферментний аналіз) в Україні для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19 можуть розпочати вже наступного тижня.

Про те, що в Україні можуть запустити масове тестування населення на наявність антитіл до нового коронавірусу, 24 квітня повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, Україна може стати п’ятою країною в світі, яка проводитиме таке тестування.

Як повідомив міністр, таке тестування дасть змогу виявити, чи хворіла людина на коронавірусне захворювання COVID-19 і чи має вона імунітет. При цьому Ляшко додав, що точних даних щодо того, скільки діє такий імунітет наразі немає. За попередніми даними, цей період складає близько трьох місяців.

Заступник міністра уточнював, що ці тести в Україні наразі проходять випробування, і після їх завершення МОЗ зможе видати мільйон таких тестів на добу.