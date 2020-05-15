Масове тестування на антитіла до COVID-19 в Україні можуть почати вже наступного тижня – нарада в ОП

Масову ІФА-діагностику (імуноферментний аналіз) в Україні для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19 можуть розпочати вже наступного тижня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді в Офісі президента.

Як повідомляє пресслужба голови держави, МОЗ готується затвердити алгоритм діагностики і зможе почати тестування наступного тижня, «якщо все відбуватиметься згідно з планами».

Яким чином можна буде пройти тестування, на нараді не уточнили.

Про те, що в Україні можуть запустити масове тестування населення на наявність антитіл до нового коронавірусу, 24 квітня повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, Україна може стати п’ятою країною в світі, яка проводитиме таке тестування.

Як повідомив міністр, таке тестування дасть змогу виявити, чи хворіла людина на коронавірусне захворювання COVID-19 і чи має вона імунітет. При цьому Ляшко додав, що точних даних щодо того, скільки діє такий імунітет наразі немає. За попередніми даними, цей період складає близько трьох місяців.

Заступник міністра уточнював, що ці тести в Україні наразі проходять випробування, і після їх завершення МОЗ зможе видати мільйон таких тестів на добу.